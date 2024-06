Cuando Alexander Callens fichó por el Girona a comienzos de la temporada 2022-23, tuvo la esperando de volver por todo lo alto al fútbol europeo después de haber jugado durante seis años con el New York City en la MLS. Sin embargo, no todo salió como esperaba y para el curso 2023-24 tuvo que marcharse prestado al AEK Atenas. Así pues, tras un año en la Superliga de Grecia, el elenco helvético quedó satisfecho con su rendimiento y decidió ficharlo hasta junio del 2026.

Con un nuevo contrato por dos temporadas, el zaguero nacional contará con la continuidad que tanto estaba buscando y no pudo conseguir en el Girona, no solo por decisiones técnicas, sino también porque padeció algunas lesiones que no le permitieron mostrarse al 100 %. Ahora eso es cosa del pasado y, mientras está enfocado en la Copa América con la Selección Peruana, luego podrá pensar en seguir ‘rompiéndola’ en el balompié griego.

Este lunes 24 de junio, en horas de la mañana, AEK Atenas confirmó este movimiento en el mercado de fichajes a través de sus redes sociales. “AEK Atenas anuncia la finalización de su acuerdo con Girona para la compra de los derechos de Alexander Callens. El central internacional peruano ha firmado un nuevo contrato con nuestro club hasta el verano de 2026″, señalaron.

Del mismo modo, Girona utilizó sus medios oficiales para confirmar la venta total del futbolista de 32 años. “El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el AEK de Atenas para el traspaso del defensa peruano Alexander Callens. El central, de 32 años, ha jugado cedido en el equipo griego la última temporada. Callens llegó a Gerona en enero de 2023 y participó en 6 partidos en el segundo tramo de la temporada”, explicaron.

En esa misma línea, a pesar de que jugó muy poco en el club y casi no tuvo la oportunidad de pelear por un puesto en la oncena titular, Girona le deseo mucha suerte en este nuevo reto en su carrera profesional. “El club agradece a Alexander Callens el esfuerzo, dedicación y profesionalidad demostrada durante el tiempo que ha estado en Girona y le desea mucha suerte en su futuro profesional”, sentenciaron.

Noticia en desarrollo...





