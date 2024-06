Este lunes 24 de junio, AEK Atenas confirmó que adquirió el pase de Alexander Callens, luego de que este jugara en el club durante una temporada en condición de cedido desde el Girona. De esta manera, el zaguero nacional -quien está disputando la Copa América con la Selección Peruana- puso fin a su etapa en el fútbol español y ahora tendrá un vínculo que lo une al club griego hasta junio del 2026.

Un dato a tomar en cuenta, es que AEK Atenas desembolsó un total de 350 mil euros para hacerse con los servicios de Alexander Callens de manera definitiva. Con 25 partidos disputados y dos goles, su rendimiento fue más que destacado y colmó las expectativas de los directivos, pero sobre todo, de su entrenador Matías Almeyda.

Varios medios helvéticos comenzaron a reaccionar a esta decisión del AKE Atenas. “Alexander Callens es fijo en el AEK, ya que los directivos han llegado a un acuerdo con el Girona para la adquisición en régimen normal del central peruano, que la pasada temporada jugó en condición de préstamo”, señaló el portal AMNA Sports.

Por otro lado, la web de la Gazzetta ya había adelantado hace unos días cómo iba la negociación entre el AEK Atenas y el Girona. “Como se desprende del informe, la operación probablemente se cerrará por aproximadamente la mitad del dinero de la opción de compra (700.000 euros)”, habían adelantado el pasado 13 de junio.

Con un nuevo contrato por dos temporadas, el zaguero nacional contará con la continuidad que tanto estaba buscando y no pudo conseguir en el Girona, no solo por decisiones técnicas, sino también porque padeció algunas lesiones que no le permitieron mostrarse al 100 %. Ahora todo eso es cosa del pasado y, mientras está enfocado en la Copa América con la Selección Peruana, luego se enfocará en seguir ‘rompiéndola’ en el balompié griego.

Precisamente sobre el reciente empate sin goles con Chile, en el debut en el certamen que se viene desarrollando en Estados Unidos, Callens analizó lo sucedido. “El partido fue un tiempo para cada uno; Chile hizo su juego en el primer tiempo, pero en la segunda parte adelantamos las líneas. Muy contento por el equipo, no era un partido fácil y cada día estamos dando un buen paso”, declaró en zona mixta.

Alexander Callens, clave en la ‘Bicolor’

Por estos días Alexander Callens se encuentra en Estados Unidos junto a la delegación de la Selección Peruana, disputando la fase de grupos de la Copa América 2024. El nacido en el Callao es titular indiscutible para Jorge Fossati, pues su velocidad y capacidad de reacción son características fundamentales para fortalecer su 3-5-2. Pese a que salió sentido del último duelo con Chile, no fue nada grave y estará disponible para el cruce de este martes contra Canadá.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de empatar por 0-0 con Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando se enfrente a Canadá por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Dicho encuentro está programado para el martes 25 de junio desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Children’s Mercy Park, ubicado en la localidad de Kansas City (Estados Unidos). Los canadienses llegan a este duelo después de perder por 2-0 ante Argentina, lo cual no significa que será un rival sencillo para la ‘Bicolor’.

Recuerda que para seguir esta y todas las transmisiones de este certamen continental, deberás conectarte a la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO. Por otro lado, para el territorio peruano habrá una televisación por señal abierta en las pantallas de América TV, además de su versión digital en América TV GO. Ojo, este canal solo pasará los partidos de la ‘Blanquirroja’, una semifinal y la gran final.





