Una mala noticia para Santos Laguna y para la Selección Peruana. Luego de conocer la lista de convocados de Jorge Fossati, para los amistosos que disputarán en marzo, muchos se preguntaron qué sucedió con Pedro Aquino. Si bien no fue convocado para el duelo ante Cruz Azul, el último fin de semana en la Liga MX, no se pensó que su ausencia demoraría más que eso, un detalle del que sí tenía conocimiento el comando técnico de la bicolor, antes de dar a conocer la nómina oficial. Pero, ¿qué sucedió con el jugador?

Este martes, el club mexicano dio a conocer que Aquino será sometido a una operación a la rodilla, debido a una lesión que habría arrastrado desde finales del 2023. Si bien estuvo en el choque ante Querétaro, el pasado 1 de marzo, su cambio a los 77 minutos en ese partido parecía más estratégico que por alguna molestia en el jugador. Sin embargo, tras las evaluaciones médicas correspondientes se optó porque guarde reposo para los días siguientes antes de pasar por cirugía.

“El día de mañana, el mediocampista Pedro Aquino será sometido a un proceso quirúrgico, derivado de la lesión que presenta en la rodilla derecha. Los mantendremos informados sobre esta intervención y su proceso de recuperación de manera oportuna”, señala el comunicado de la institución azteca. Según El Comercio, se trataría de una intervención artroscópica para una limpieza de meniscos.

Eso sí, en la publicación hecha en Twitter no se especifica el tiempo que estará fuera de las canchas; no obstante, debido al tipo de operación, se espera que sean entre seis a siete semanas el tiempo que le tome volver a Pedro. Terminado ese tiempo, el volante nacional continuará en evaluación, para conocer si ya estaría listo para retornar a los encuentros o aún no.

Pedro Aquino será operado de la rodilla. (Foto: Twitter)

Cabe destacar que, por el tiempo que tomará su recuperación, queda la duda si llegará con ritmo para la convocatoria del DT uruguayo para la Copa América. No obstante, se espera que llegue bien para finales de mayo, cuando se conocerá a los jugadores que serán llamados a la blanquirroja, primero para disputar el amistoso previo al arranque del certamen continental y luego para el torneo en Estados Unidos.

Los números de Pedro Aquino en Santos

Pedro Aquino llegó a Santos Laguna a mediados del 2023, para el inicio de la temporada 2023-24 de la Liga MX. Desde entonces, acumula catorce partidos, un gol y dos asistencias en el Apertura 2023, además de estar en uno de los partidos que jugó el club por la Liguilla frente a Mazatlán FC, al cual ganaron por 2-1.

Para el Clausura 2024, Aquino estuvo presente desde el inicio sumando así un total de 10 compromisos y una asistencia; sin embargo, para la jornada 11 del torneo, justo en el choque frente a Cruz Azul el pasado sábado 9 de marzo, no llegó a ser convocado, pues su lesión ya le estaba pasando factura y el comando técnico no quiso comprometer su salud.

¿Qué partidos se pierde Pedro Aquino?

Entre los encuentros que no jugará Pedro Aquino están los que se jugarán en lo que resta del mes de marzo y los del mes de abril, es decir, todo el Clausura 2024. A ello se suman los encuentros ante Nicaragua y República Dominicana que disputará la Selección Peruana los días 22 y 25 de marzo, respectivamente.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO