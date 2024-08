Universitario vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 20 de agosto de 2024 por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). El partido está programado para las 5:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Los dirigidos por Fabián Bustos vienen de ganar en casa a otro equipo cusqueño como Deportivo Garcilaso (3-1) en un partido con mucha polémica, pero lo importante es sumar tres puntos que le permiten compartir el liderato junto a Alianza Lima.

El resultado le permite al equipo crema extender su imbatibilidad a tres partidos (2 victorias, 1 empate), y a mitad de semana necesita mantener esa regularidad debido a lo apretado que está todo, donde incluso el sexto clasificado que es Sport Huancayo solo está tres puntos debajo.

El problema pasa por su irregularidad jugando fuera de casa, condición donde los Merengues no registran victorias en sus últimos siete partidos oficiales (3 empates, 4 derrotas), y visita a un Cusco FC a quien no ha podido derrotar en sus últimas dos visitas.

Los dirigidos por el argentino Miguel Rondelli viene de conseguir un buen resultado como fue el empate a domicilio ante Alianza Atlético Sullana (1-1), un resultado que le permite extender su imbatibilidad a cinco partidos, con cuatro de ellos finalizando en victorias.

De esta manera el equipo imperial se sitúa en el tercer lugar del Clausura, solo un punto por debajo de los líderes Alianza Lima y justamente Universitario de Deportes, por lo que a mitad de semana buscará imponer su localía para conseguir la victoria y ante su afición Cusco FC no solo encadena tres victorias consecutivas, sino que registra solo una derrota en sus doce partidos ligueros de la temporada, con diez acabando en victorias.

Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 16/8/2024 Universitario 3-1 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 11/8/2024 Sport Huancayo 1-1 Universitario Clausura 2024 4/8/2024 Universitario 1-0 UTC Clausura 2024 31/7/2024 Melgar 1-0 Universitario Clausura 2024 26/7/2024 Universitario 2-1 Alianza Lima Clausura 2024

Cusco FC: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 15/8/2024 Alianza Atlético 1-1 Cusco FC Clausura 2024 11/8/2024 Cusco FC 2-1 César Vallejo Clausura 2024 5/8/2024 Cusco FC 3-1 Sport Boys Clausura 2024 29/7/2024 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Clausura 2024 25/7/2024 Cusco FC 3-0 Sport Huancayo Clausura 2024

Universitario vs. Cusco FC: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 12/3/2024 Universitario 1-0 Cusco FC Apertura 2024 21/10/2023 Cusco FC 1-1 Universitario Clausura 2023 2/6/2023 Universitario 1-0 Cusco FC Apertura 2023 23/10/2021 Universitario 2-1 Cusco FC Descentralizado 19/10/2020 Universitario 3-2 Cusco FC Descentralizado

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El encuentro entre Universitario y Cusco FC está programado para este martes 20 de agosto desde las 5:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; mientras que en España a las 12:30 a.m. del miércoles 21.

¿En qué canal ver Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario y Cusco FC se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Universitario vs. Cusco FC?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día

TE PUEDE INTERESAR