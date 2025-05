Durante las últimas horas, se desató una polémica respecto a la posible alineación de Marco Saravia en el partido de este sábado frente a Universitario de Deportes. El defensor de Cusco FC, que está a préstamo y pertenece a la ‘U’, tendría un impedimento para ser considerado para el encuentro de este fin de semana, pero su técnico, Miguel Rondelli, lo considerará en la nómina de convocados.

Según se supo, existe una ‘cláusula del miedo’ en la cesión del defensor, la cual señala que no puede ser alineado frente al equipo al cual pertenece su ficha, en este caso Universitario. Sin embargo, utilizando como base una disposición de la FIFA, Rondelli renegó de esta situación y aseguró que su futbolista no está inhabilitado de jugar.

“He leído por muchos portales que está inhabilitado. ¿Inhabilitado por quién? Desde el año 2014, la FIFA junto a la UEFA, dio por finalizada la ‘cláusula del miedo’. Significa que los clubes que tienen jugadores cedidos, no puedan impedir que el otro club los ponga“, señaló en una reciente entrevista con L1 Radio.

Marco Saravia fue bicampeón con Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Del mismo modo, el argentino comentó que tuvo contacto con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) y estos le dijeron que no tiene ningún impedimento para alinear al zaguero. “Salvo que los reglamentos digan eso, yo leí los reglamentos y no dice nada de eso. Me informé por el gremio de jugadores y me dicen lo mismo, no hay ninguna ley que prohíba que los jugadores jueguen”, añadió.

Sin embargo, desde la SAFAP manifestaron que no fueron conectados por nadie. Por el contrario, explicaron que se debería respetar lo que señala el contrato del préstamo, pues el perjudicado podría ser el propio futbolista. “Las bases acá no prohíben que juegue, pero si hay un acuerdo expreso, se debería respetar porque se podría perjudicar al futbolista”, afirmaron, según las declaraciones recogidas por el periodista Gustavo Peralta.

Hay que añadir que, según informaron en L1 Radio, si Cusco FC decide alinear a Marco Saravia este sábado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, lo que sucederá es que Universitario tomará cartas en el asunto respecto al contrato que firmaron para el préstamo del defensor. Es decir, darán por finalizada la cesión al incumplir con lo acordado.

Desde lo deportivo, Cusco FC llega a este duelo frente a la ‘U’ después de perder por 2-1 en su visita a ADT, por lo que buscarán hacerse fuertes de local para recuperar terreno en la tabla de posiciones. En total, el cuadro dorado registra cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas en lo que va del Torneo Apertura, ubicándose en la novena casilla. ¿Serán capaces de dar el golpe de la fecha?

Miguel Rondelli aseguró que Marco Saravia no tendría impedimento de jugar ante Universitario. (Foto: Cusco FC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El compromiso entre Universitario vs. Cusco FC está programado para este sábado 3 de mayo desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 8:30 p.m.; mientras que en Chile, Venezuela y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, Fanatiz y DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

