Cuando Reimond Manco se dio a conocer al mundo con su participación en la Copa del Mundo Sub-17 de Corea 2007, muchos lo imaginaron como el diamante en bruto que tanto necesitaba el fútbol peruano por aquel entonces. Sin embargo, a casi 20 años de aquella aparición, su carrera tomó otro rumbo y nunca estuvo cerca de consolidar todo el talento que insinuó en su momento.

Alejado de las canchas de fútbol y vinculado a los programas de streaming, el ‘Rei’ es otra persona y dejó atrás aquella imagen conflictiva que tuvo en su momento, donde no dejaba de aparecer en los programas de espectáculos y nadie hablaba de lo que hacía en el campo. Hoy busca que su historia sea un ejemplo de lo que no se debe hacer y que los más jóvenes sepan aprovechar las oportunidades que les da el fútbol.

En una reciente entrevista con el programa Arriba Mi Gente, Manco habló sobre sus errores y todo lo que le tocó vivir al alcanzar una fama insospechada siendo tan joven, donde todo el mundo lo llenó de halagos y le avizoró un futuro prometedor. Al hablar de aquellos días, Reimond se imaginó tomando un vuelo a Eindhoven para sumarse al PSV.

“Me gustaría estar en el aeropuerto yendo a PSV en la primera temporada. El talento siempre va a estar, siempre lo tuve, pensé que con eso me iba a alcanzar. Hay cosas que no las haría si pudiese retroceder el tiempo”, lamentó el exfutbolista.

Reimond Manco volvió a Alianza Lima en el 2015, pero no rindió. (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, después de dar sus primeros pasos con la Selección Peruana Sub-17, rápidamente debutó en Alianza Lima y en un abrir y cerrar de ojos se le abrió las puertas en el extranjero, fichando por el PSV a mediados del 2008. No obstante, sus malas decisiones y las lesiones lo llevaron a volver al Perú, de donde nunca logró desprenderse de todo lo tóxico que lo rodeó.

Rememorando aquellos malos ratos en nuestro país, mencionó la fama de borracho que adquirió su nombre a partir de algunos ampays que salieron en los programas de la farándula. “La percepción que tiene la gente de mí es que soy borracho. ¿Por qué? Porque me ampayaron dos veces en mal estado y de ahí se quedaron con eso. Pero nadie sabe qué venía atrás de esos días“, recordó.

Manco abrió su lado más sensible en aquella entrevista y contó que tuvo problemas de depresión: “Nadie sabe qué había sucedido, qué es lo que me había tocado vivir como depresiones; incluso salen cosas que escapan de tus manos. Nunca pensé en suicidarme, pero sí estaba en una depresión de no querer salir a ver a nadie, de querer meterme a un hueco”.

Reimond Manco salió campeón nacional con Juan Aurich en el 2011. (Foto: Getty Images)

“Fui el mejor jugador de Sudamérica”

Al ser consultado sobre qué sería de su carrera en una época como la de ahora, Reimond Manco se imaginó jugándose los descuentos en Arabia Saudita, luego de haber disfrutado de buenos momentos en la élite. “Probablemente estaría en Arabia Saudita. Estaría con una carrera muy importante, con muchos títulos en mi haber y habiendo pasado por muy buenos equipos a nivel mundial”, comentó.

Por último, Manco reveló que hace poco tuvo un almuerzo con Raúl González, quien en su momento fue su representante y le consiguió la oportunidad de demostrar su talento en Europa. Según le contó su exmanejador, cuando él la ‘rompió’ en el Sudamericano Sub-17, le llovieron muchísimas ofertas, entre ellas, una del Real Madrid.

“Hace poco estuve reunido con Raúl González, por aquel entonces mi representante, y me dijo que tuve 14 ofertas concretas de equipos europeos tras el Sudamericano Sub-17. Una de ellas era el Real Madrid. No quiero que esto suene como a agrandado, pero fui el mejor jugador de Sudamérica, no es poca cosa”, aseveró.

Reimond Manco solo disputó cinco partidos oficiales con el PSV. (Foto: Getty Images)

