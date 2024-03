‘Orejas’, quien superó las molestias estomacales que le impidieron terminar el entrenamiento del último martes, tomó la palabra y sostuvo que “vamos con la ilusión de hacer un gran partido para ganar en Cusco”. Respecto al presente de Deportivo Garcilaso -clasificó a la etapa de grupos de la Copa Sudamericana, tras eliminar a ADT en tanda de penales- expresó: “Garcilaso viene motivado, los felicito, pues acaban de clasificar a fase de grupos de la Sudamericana. Nosotros daremos lo nuestro; defensivamente vamos bien, pero todos los partidos son diferentes”.

En otro momento, el atacante de los merengues, quien marcó en el triunfo por 2-0 sobre Sport Huancayo, prefirió no referirse al dielo entru Alianza Lima vs. Sporting Cristal (los celestes son los otros líderes del campeonato). “Son las primeras fechas, todavía no se define nada. Vamos a darle con todo nosotros, nos preocupamos por nosotros”, indicó el ‘Orejas’.

Antes de ingresar a la zona de embarque, Edison Flores se dio un tiempo para hablar sobre su posible convocatoria a la ‘Blanquirroja’, de cara a los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. “Todavía no dan la lista. Todos los que estén y los que no, apoyen a la selección”. En las últimas horas, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se confirmó que Jorge Fossati dará su lista este lunes, desde las 4 pm.

La meta en los tres puntos

Desde el partido contra UTC, Alex Valera quedó habilitado -estuvo suspendido por insultar al árbitro Edwin Ordóñez en la temporada anterior- y desde entonces su nombre es fijo en la oncena de Fabián Bustos. El delantero de Universitario se dio tiempo para firmar autógrafos, tomarse algunos ‘selfies’ y hablar del rival: “Garcilaso será un rival muy fuerte, pero vamos por los tres puntos”. Tras la consulta sobre el reencuentro con el gol, aclaró: “Lo único que quiero es sumar los tres puntos en el Cusco”.

Ojo, también habló sobre la competencia con el delantero argentino Diego Dorregaray, quien registra tres tantos en el Torneo Apertura. Para Valera es clave que todos estén en buen momento, ya que eso le brinda más opciones a Bustos. “Todos tenemos ganas de anotar goles, siempre hubo competencia en Universitario”, dijo.

Por último, Segundo Portocarrero agregó que “hay que seguir con nuestra racha. Queremos quedarnos con esta etapa (Torneo Apertura), hay que sumar, y mantener el arco en cero, pero también hacer goles. No nos importa cómo venga el otro equipo (Deportivo Garcilaso), sino nosotros”, remarcó. Tras el último ensayo del técnico Fabián Bustos en el Monumental, se conservará la oncena que inició ante Sport Huancayo; es decir, en Ate irán con Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez, Jairo Concha, Segundo Portocarrero; Edison Flores y Alex Valera.

Historial de los últimos 10 partidos de Universitario en Cusco

04/11/2015 - Cusco FC 4-2 Universitario

4-2 Universitario 09/03/2016 - Cusco FC 1-0 Universitario

1-0 Universitario 30/04/2017 - Cusco FC 3-1 Universitario

3-1 Universitario 21/10/2017 - Cusco FC 1-2 Universitario

10/11/2018 - Cusco FC 0-1 Universitario

07/06/2019 - Cusco FC 0-0 Universitario

07/08/2022 - Cienciano 1-0 Universitario

1-0 Universitario 31/03/2023 - Deportivo Garcilaso 0-0 Universitario

22/06/2023 - Cienciano 1-1 Universitario

21/10/2023 - Cusco FC 1-1 Universitario

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de la victoria por 2-0 sobre Sport Huancayo (Edison Flores y Diego Dorregaray marcaron en el Monumental de Ate), Universitario de Deportes volverá a tener actividad este viernes, cuando visite a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Dicho compromiso está programado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.