Desde Andahuaylas, Universitario vs. Los Chankas chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido, que es decisivo para el conjunto merengue, está programado para jugarse este domingo 3 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú) y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. En Depor te traemos la previa, el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Llegó el momento de la verdad para Universitario. Solo un triunfo lo separa del sueño: ganar el bicampeonato en el año de su Centenario. El equipo de Fabián Bustos ha hecho una gran temporada y solo falta un escalón para alcanzar la gloria. Este domingo tiene que derrotar a Los Chankas en Andahuaylas y se coronará como campeón nacional, pues ganaría el Clausura y el Apertura ya lo ganó hace unos meses.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ya está instalado en suelo andahuaylino y miles de hinchas ‘cremas’ llegarán este fin de semana para acompañarlo. Habrá un lleno total en el Estadio Los Chankas (se vendieron 10 mil entradas). Ya no hay hospedaje. Se conoció también que habrá una pantalla gigante en la plaza de la ciudad para la gente que no ingrese al recinto deportivo. Se espera una verdadera fiesta en las afueras y también adentro del estadio.

Alex Valera se pronunció en la previa del encuentro. “Estamos concentrados en nuestro juego; por eso no hemos hablado ni declarado nada. Queremos que llegue el partido, jugarlo como una final y obtener un resultado importante. Es el partido más importante para todos, y debemos enfrentarlo de la mejor manera”, señaló el goleador del combinado estudiantil.

Los Chankas, por su lado, ya cumplieron con el objetivo de mantener la categoría y ya no pelean por acceder a un torneo internacional. Sin embargo, integrantes del club de Andahuaylas han dejado claro que afrontarán el encuentro con la ‘U’ con la mayor seriedad posible y buscarán quedarse con los tres puntos en casa.

El delantero Carlos López dejó claro que no le pondrán las cosas fáciles a los ‘merengues’. “Será un partido difícil, vamos a salir a ganar independientemente de lo que pase en otros encuentros, queremos terminar bien de locales, ganarle a un equipo grande en casa. Con Cristal empatamos, con Alianza caímos, pero queremos ganarle a un equipo grande aquí en Andahuaylas”, dijo.





Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 27/10/24 Universitario 3-1 Cienciano Liga 1 - Clausura 23/10/24 Sporting Cristal 2-1 Universitario Liga 1 - Clausura 19/10/24 Universitario 2-1 ADT Liga 1 - Clausura 29/09/24 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Liga 1 - Clausura 22/09/24 Universitario 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Clausura

Los Chankas: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/10/24 Alianza Atlético 1-0 Los Chankas Liga 1 - Clausura 22/10/24 Los Chankas 2-1 César Vallejo Liga 1 - Clausura 17/10/24 Cusco FC 2-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura 29/09/24 Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Clausura 23/09/24 Sport Huancayo 3-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura

Universitario vs. Los Chankas: último partido

FECHA RESULTADO TORNEO 25/05/24 Universitario 4-0 Los Chankas Liga 1 - Apertura





¿A qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas?

Universitario vs. Los Chankas se miden el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs. Los Chankas?

Por la fecha 17, Universitario vs Los Chankas será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Universitario vs. Los Chankas?





TE PUEDE INTERESAR