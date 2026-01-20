Descentralizado 

Universitario vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto y canales por internet vía YouTube

Universitario vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, en un amistoso de pretemporada en Campo Mar. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por el canal de YouTube de la ‘U’.

Universitario vs. Melgar se enfrentan en amistoso de pretemporada. (Foto: Universitario / Melgar)
Universitario vs. Melgar: canales de TV

El encuentro entre Universitario vs. Melgar se disputará en el Campo Mar, con la transmisión exclusiva de Universitario a través de su canal de YouTube, para todos los usuarios que sean miembros. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Universitario vs. Melgar: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Melgar está programado para este martes 20 de enero desde las 10:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:00 a.m.; en México a las 9:00 a.m.; y en España a las 4:00 p.m.

Campo Mar será el escenario para este amistoso entre Universitario y Melgar.

Este encuentro entre Universitario y Melgar será a puertas cerradas.

Universitario y Melgar se enfrentan en un amistoso de pretemporada.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Melgar.

