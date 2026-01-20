Descentralizado
Universitario vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto y canales por internet vía YouTube
Universitario vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, en un amistoso de pretemporada en Campo Mar. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por el canal de YouTube de la ‘U’.
NO TE PIERDAS
Universitario vs. Melgar: canales de TV
El encuentro entre Universitario vs. Melgar se disputará en el Campo Mar, con la transmisión exclusiva de Universitario a través de su canal de YouTube, para todos los usuarios que sean miembros. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.