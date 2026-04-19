El panorama en Ate se ha tornado gris oscuro tras una semana que ha golpeado duramente las aspiraciones del vigente campeón peruano en ambos frentes competitivos. Tras el sorpresivo tropiezo internacional en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes no pudo recuperarse y sufrió una dolorosa derrota por 2-1 frente a FBC Melgar, un resultado que prácticamente los sentencia a despedirse de la lucha por el título del Torneo Apertura. La desazón es evidente en un plantel que parece haber perdido la brújula táctica en el momento más crítico de la temporada, dejando a la hinchada con una sensación de vacío. Sin embargo, en medio de la tormenta, Edison Flores decidió dar la cara para analizar este presente adverso que obliga a una reacción inmediata.

El atacante nacional fue el encargado de enfrentar los cuestionamientos tras la seguidilla de malos resultados que han puesto en jaque el rendimiento colectivo del equipo. Flores reconoció que el grupo atraviesa un momento de mucha frustración y dolor, pero enfatizó en voltear la página rápidamente de cara al próximo compromiso.

Con la honestidad que lo caracteriza, el popular ‘Orejas’ no ocultó el impacto emocional que han dejado estas caídas consecutivas. “Una derrota complicada, estamos muy dolidos, esto es futbol y hay que darle vuelta lo más rápido posible. Sé que unidos como equipo vamos a dar todo en lo que viene”, manifestó.

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Al ser consultado sobre las polémicas declaraciones del Javier Rabanal en la que reveló que los jugadores no harían caso a su pedido, expresó: “No escuché sus declaraciones, pero es parte de la calentura también. Nosotros tenemos que mejorar sí o sí como venimos jugando, unidos como equipo vamos a sacar adelante esto”.

Respecto a los errores puntuales que les costaron los puntos en las últimas jornadas, el delantero hizo hincapié en la falta de concentración durante los primeros minutos de juego. “Nos hicieron goles en los primeros minutos, es parte del juego pero por eso creo que vamos a mejorar en esa parte. Agradecerle a la hinchada de la U que vino a alentarnos”, añadió.

En el plano individual, Edison fue bastante sincero sobre su nivel actual tras volver a tener minutos de competencia después de un periodo de inactividad. “Siento que me falta ritmo, es mi primer partido después de tanto, me falta tomar un poco de ritmo y estar en buena sintonía con el equipo”, confesó.

Partido del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

La revancha para los merengues está a la vuelta de la esquina y el atacante sabe que no hay margen para más lamentos si quieren seguir con vida en el plano internacional. “Tenemos un partido clave el miércoles, de locales y vamos a dar lo mejor. Necesitamos mejorar todos como equipo”, sentenció, enfocándose ya en el trascendental duelo copero.

Finalmente, Flores defendió la entrega que realiza el plantel durante la semana, asegurando que la calidad de los entrenamientos terminará rindiendo frutos en los partidos oficiales. “Mi equipo está bien, entrena bien, trata de hacer lo mejor. Quizá no se refleje en el campo pero vamos a darle la vuelta a eso”, concluyó con esperanza.

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