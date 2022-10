Luego de no haber podido derrotar a Sporting Cristal en el estadio Nacional el pasado fin de semana, Universitario de Deportes no tiene margen de error si quiere seguir soñando con el Torneo Clausura 2022 y este domingo tendrá un complicado duelo ante Melgar. En la previa del partido ante los ‘Rojinegros’, Jordan Guivin analizó el presente del equipo y cómo llegan tras no haber sacado los tres puntos frente a los ‘Celestes’.

La ‘U’ ahora no depende de sí mismo para ganar el Clausura, sin embargo, una de las claves para que sigan en la pelea es que no decaigan anímicamente. Eso lo sabe perfectamente Guivin y así lo dio a conocer al contar cómo estuvo el vestuario crema después del compromiso del último domingo.

“Estamos ya pensando en Melgar. La tristeza se quedó en el camerino ahí en el Nacional. Ya le hemos dado la vuelta a la página y ahora nos quedan tres partidos importantes en los que tenemos que sumar sí o sí”, manifestó el exjugador de la Universidad San Martín en diálogo con los medios oficiales del elenco estudiantil.

“Era un partido de dos equipos grandes que se sabía que iba a ser así. Algunas cosas no salieron, pero me quedo con la actitud de todos mis compañeros que nunca bajamos los brazos”, añadió, valorando el esfuerzo de sus compañeros ante un rival de la envergadura de Sporting Cristal.

Sobre el partido ante Melgar, Jordan Guivin reconoció el nivel de los dirigidos por Pablo Lavallén y añadió que seguirán con el plan establecido por Carlos Compagnucci. “Seguir intentando la idea de juego que planteó el ‘profe’. Sabemos que Melgar es un equipo que juega bastante bien. Mientras hagamos lo que hacemos durante la semana creo que nos va a ir bien”.

“Sabemos que en el fútbol todo puede pasar. Para mí es la primera experiencia de ver un estadio lleno que te esté apoyando y eso suma a nosotros bastante en el campo”, puntualizó el mediocampista de 24 años, en referencia al espectacular marco que tendrá el estadio Monumental para el encuentro del domingo.





