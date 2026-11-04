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Universitario vs. Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Sport Boys juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX.
Miguel Vargas podría ser la novedad en el arco
Universitario prepara una posible modificación en la portería para este encuentro. Miguel Vargas aparece como una alternativa para reemplazar a Diego Romero, aunque la decisión definitiva de Fabián Bustos deberá confirmarse con la alineación oficial.
César Inga tendrá una tarea importante
El futbolista crema es una de las piezas que puede aportar recorrido por la banda izquierda. Su capacidad para acompañar el ataque y regresar rápidamente a defender será importante ante un Sport Boys que buscará aprovechar los espacios.
Edison Flores quiere ser protagonista
El mediocampista ofensivo de Universitario es una de las alternativas para generar juego cerca del área rival. Su capacidad para asociarse con los delanteros y encontrar espacios puede resultar determinante frente a Sport Boys.
Andy Polo, una amenaza por la banda
El atacante crema puede convertirse en uno de los futbolistas más peligrosos del encuentro. Su velocidad y capacidad para desbordar por el costado derecho serán importantes para generar ocasiones y abastecer a los delanteros.
La dupla Lapadula-Valera genera expectativa
Fabián Bustos seguirá confiando en el potencial ofensivo de sus delanteros. La combinación entre Gianluca Lapadula y Alex Valera puede ser una de las principales armas de Universitario para superar a la defensa rosada.
Alex Valera quiere seguir ampliando su registro
El delantero nacional es uno de los principales referentes ofensivos de Universitario. Valera suma 17 goles en la Liga 1 durante la temporada y buscará aprovechar el partido ante Sport Boys para seguir aumentando su cuota goleadora.
Lapadula atraviesa un buen momento goleador
El delantero italiano-peruano viene de marcar ante Atlético Grau y también anotó en su anterior presentación. Gianluca Lapadula suma ocho goles con Universitario y se ha convertido en una pieza importante para el ataque crema.
Universitario viene de ganar en Trujillo
El conjunto crema llega después de vencer 3-1 a Atlético Grau en el Estadio Mansiche. Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray y Andy Polo anotaron para el equipo de Ate, que ahora intentará repetir una actuación positiva ante su hinchada.
Fabián Bustos le devolvió la ilusión a Universitario
El entrenador argentino volvió al banquillo crema y el equipo ha mostrado una importante recuperación en las últimas jornadas. Desde su regreso, Universitario consiguió un empate y tres victorias consecutivas, una racha que buscará prolongar frente a Sport Boys.
Sporting Cristal y Sport Huancayo esperan el resultado
Los dos equipos comparten actualmente la cima del Clausura con 31 unidades. Por eso, estarán atentos a lo que suceda en el Monumental, ya que un triunfo crema cambiaría el panorama de la lucha por el campeonato.
La ‘U’ busca recuperar el primer lugar
Universitario llega a este partido con 30 puntos en el Torneo Clausura, apenas una unidad por debajo de Sporting Cristal y Sport Huancayo. Una victoria ante Sport Boys le permitiría alcanzar los 33 puntos y quedarse como líder en solitario.
¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys?
El partido será transmitido por Liga 1 MAX en televisión y por L1 Play vía streaming. Los hinchas podrán seguir las incidencias del encuentro desde el Estadio Monumental a través de las diferentes plataformas que cuentan con los derechos de transmisión.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?
El encuentro entre Universitario y Sport Boys está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana) de este miércoles 4 de noviembre. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental, en Ate, y corresponde a la jornada pendiente del Torneo Clausura.
El Estadio Monumental será el escenario del partido entre Universitario vs. Sport Boys.
El partido entre Universitario vs. Sport Boys es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Universitario vs. Sport Boys.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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