Universitario de Deportes sufrió para vencer a Sport Boys en el Estadio Monumental, fallando demasiado en los últimos metros y permitiendo que el planteamiento defensivo de Carlos Desio tuviera más efecto de lo esperado. Pese a estas dificultades, en los minutos finales salió a relucir la garra crema y los de Fabián Bustos terminaron empatando un partido que parecía perdido: fue un 2-2 con dramatismo sobre el final, con los goles de Alex Valera y Caín Fara para igualar la ventaja de los rosados.

Ya en frío, Fabián Bustos charló con los medios de comunicación tras el pitazo final y dejó sus impresiones de lo visto en el campo de juego. “Me parece que fuimos ampliamente superiores contra un gran equipo, entrenador y jugadores que vinieron a hacer su planteamiento”, sostuvo en primera instancia.

En esta misma línea, el argentino aceptó que Universitario no estuvo preciso en los metros final y que eso fue dilatando la ventaja a su favor, dejando el camino libre para que Sport Boys pudiera hacer daño en las pocas que tuvieron en el arco de Miguel Vargas.

“Nosotros estuvimos imprecisos. Debimos abrir el partido primero porque tuvimos muchas situaciones claras. Luego ellos marcan el primero. En el segundo tiempo fuimos más superiores todavía. No comparto de que no estuvimos bien”, acotó.

Fabián Bustos está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Universitario)

Fabián Bustos consideró que tuvieron muchas facilidades para llegar con peligrosidad al campo de Sport Boys, sin embargo, les costó resolver con más calma en los metros finales para sentenciar las chances de gol. Un detalle que hay que tomar en cuenta es que Diego Melián, portero de la ‘Misilera’ fue la figura del encuentro.

“Desbordamos creo que 21 veces, tuvimos ataques de área y el rival hizo su trabajo tácticamente, pero creo que, en posesión, intensidad y juego, hasta un penal erramos, no teníamos la claridad para abrir el partido o darle vuelta antes. Era injusto no haberlo dado vuelta antes. Costó mucho. Se jugó menos de lo que se debería haber jugado”, comentó.

Más allá de que la ‘U’ perdió al posibilidad de colocarse en la cima de la tabla de posiciones en solitario, el argentino evitó caer en dramatismos por el empate y aseguró que siguen dependiendo de ellos mismos para llegar a la final. Y es que de no ganar el Torneo Clausura, todavía pueden asegurar su lugar en los play-offs terminando entre los dos primeros del acumulado.

“Estamos primeros y por diferencia de gol no, estamos segundos. Quedan dos fechas para todos. Se sintió el esfuerzo del fin de semana. Lo del ‘Licha’ (Alzugaray) fue eso. Sintió una molestia, ojalá que no sea tan grave. Me hubiera encantado ganar el partido, pero para el objetivo más importante que tiene la institución, estamos dependiendo de nosotros”, complementó.

Por último, Fabián Bustos no quiso ahondar en el trabajo del árbitro Micke Palomino, por más que esté en desacuerdo con algunas de sus decisiones, como en el penal a favor de Sport Boys que derivó en el 1-0 anotado por Christian Cueva. El estratega merengue reafirmó la necesidad de que su equipo resuelva los partidos con anticipación para no sufrir más de la cuenta sobre el final.

“No hay nada en el primer cobro importante, nada más. Pero no me quejo, no gasto energía. Me enfoco en nosotros. Tenemos que ser más intensos, precisos. Tenemos que abrir los partidos porque no es fácil ganar, hacer los goles porque el rival también juega. Lo más importantes es que jugamos con un rival que tiene la posesión y hoy (ayer) fue 70-30”, sentenció.

Fabián Bustos volvió a Universitario tras la salida de Héctor Cúper. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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