El buen momento futbolístico de Universitario de Deportes desde que asumió la conducción técnica Jorge Fossati, hace dos meses, no es producto de un milagro, sino de un apasionado trabajo basado en la fe, capacidad y experiencia del uruguayo junto a su cuerpo técnico. Es cierto, todavía no ha ganado nada, pero suma diez partidos invicto en el Torneo Apertura, que lo posicionan con chances de tomar momentáneamente el liderato de ganar al Sport Boys mientras descansa Alianza Lima, y un primer lugar en el grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana que ilusiona al universo crema.

Eso sí, el ‘Flaco’ no se la cree, continúa a paso firme predicando su enseñanza y jugando ‘finales del año’ cada fecha. “Acá (Universitario de Deportes) no vino un mago. Vino un técnico que tiene sus años y que suma a todos los que trabajan. Ahora tendremos un partido importantísimo, una nueva final del año, un partido trascendente, pero esta tabla por ahora no es real”, declaró el ‘Flaco’ a TV Perú.

Aliento del hincha

En otro momento, el charrúa destacó la pasión que transmite el hincha desde la tribuna a la cancha cuando juega el equipo crema. “En situaciones complicadas, como ante Goiás, el hincha impresiona por su empuje. Ese partido lo empató la hinchada”, resaltó. Acto seguido, agregó: “Es grande el cariño que le tengo al hincha. Están en todas partes. En Cusco me sorprendió, parecía que la ‘U’ era el equipo local, increíble”.

Calienta Valera

En lo futbolístico, el equipo que alista Jorge Fossati tendrá algunas novedades. Por ejemplo, el defensa Marco Saravia reemplazará del suspendido Matías Di Benedetto. Es decir, hará dupla en la retaguardia junto al paraguayo Williams Riveros. Sin Piero Quispe y Luis Urruti, por lesiones, el argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra nuevamente tendrá la misión de generar fútbol en la medular. En ofensiva, lo más probable es el regreso de Alex Valera, quien cumplió su fecha de suspensión, por el ‘Tunche’ Rivera. Los cremas saldrán a poner toda la carne en el asador en búsqueda de la cima del Apertura.

‘La Roja’ lo sigue

Desde tierras ‘mapochas’ nació la noticia que, el volante tapón Rodrigo Ureña habría despertado el interés del actual seleccionador de Chile, el argentino Eduardo Berizzo. Así que no le cause sorpresa, en algún momento, al ver al ‘Pitbull’ de invitado a un microciclo del entrenador argentino. Ojo que el año pasado, cuando el volante tapón destacaba en Deportes Tolima de Colombia también fue sondeado por el técnico Martín Lasarte. Por ahora, el chileno de 30 años continúa sumando buenas presentaciones con la ‘U’ para cumplir su sueño.

