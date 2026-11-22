El Estadio IPD de Huancayo será escenario del enfrentamiento entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes por la semifinal de ida de los play-offs de la Liga 1 2026. El compromiso está programado para este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

La Liga 1 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de las semifinales de los play-offs. Sport Huancayo y Universitario de Deportes volverán a encontrarse, esta vez con la mira puesta en conseguir un resultado favorable que les permita afrontar con ventaja el partido de vuelta y mantener vivo el sueño de disputar la gran final del campeonato ante Alianza Lima.

El encuentro de ida se disputará este domingo 29 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo. El conjunto dirigido por el cuadro huancaíno tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y dar el primer golpe de la eliminatoria, mientras que Universitario buscará conseguir un resultado que le permita definir la clasificación en condición de local.

La llave tiene un antecedente reciente que le agrega un ingrediente especial. Sport Huancayo consiguió quedarse con el Torneo Clausura 2026 luego de golear por 4-1 a Universitario de Deportes, resultado que le permitió cerrar una destacada campaña y asegurar su presencia en esta instancia decisiva. Ahora, el conjunto del centro del país intentará repetir aquella actuación frente al equipo crema y conseguir una nueva victoria que le permita llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

Por su parte, Universitario tendrá la oportunidad de tomarse la revancha después de aquella derrota en el cierre del Clausura. El equipo crema sabe que deberá mostrar una versión distinta para afrontar una eliminatoria en la que no puede permitirse mayores errores. Su objetivo será conseguir un resultado positivo en Huancayo para trasladar la definición a su estadio con posibilidades de alcanzar la final.

Sport Huancayo, además, buscará aprovechar el impulso anímico que significó conquistar el Clausura y demostrar que está en condiciones de competir por el título nacional. Una victoria en casa representaría un paso importante para sus aspiraciones, aunque todavía tendrá que afrontar un segundo encuentro antes de conocer si consigue el boleto a la definición del campeonato.

El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el viernes 4 de diciembre, desde las 8:30 p.m. (hora peruana). En ese compromiso se conocerá al equipo que avanzará a la final de los play-offs, donde ya espera Alianza Lima. Por ello, el resultado del primer enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

Con este panorama, Sport Huancayo buscará aprovechar su localía para llegar con ventaja a Lima, mientras que Universitario intentará recuperar terreno y dejar abierta la eliminatoria. Los dos equipos saben que están ante una oportunidad importante para acercarse a la gran final de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Universitario?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), por el encuentro de ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. La revancha está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Sport Huancayo vs. Universitario?

La transmisión del encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes estará a cargo de la señal oficial que tenga los derechos televisivos de la Liga 1 2026. Los aficionados también podrán seguir las incidencias del compromiso a través de las plataformas digitales y la cobertura minuto a minuto a través de la web de depor.com

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