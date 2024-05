Lo llamaban ‘Pirata’, pero dentro del área tenía ojos hasta en la nuca. Cuando tocaba la pelota la mandaba a guardar. No era muy habilidoso, pero su efectividad atemorizaba a los arqueros rivales. Hablamos del larguirucho exjugador argentino Adrián Czornomáz, quien jugó en Universitario de Deportes en 1996, año en que anotó 21 goles y fue nominado como el artillero del torneo. No fue campeón, pero sus goles le valieron para ser contratado por Sporting Cristal, club con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1997.

En la previa del encuentro entre cremas y celestes, el actual entrenador apuesta por un triunfo del equipo de Ate, el que dirige su excompañero y amigo Fabián Bustos. Asimismo, desea que la ‘U’ salga campeón nacional en el año de su Centenario, espera conocer más adelante el Monumental y dirigir a un equipo en el fútbol peruano.

Adrián Czornomáz es amigo de Fabián Bustos, a quien conoce del fútbol argentino. Le desea lo mejor en Universitario.

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal?

Tengo grandísimos recuerdos de mi paso por ambos clubes. Con la ‘U’ estuve casi un año, así que lo siento un poco más fuerte, y porque fue mi entrada al fútbol peruano, la gente me recibió muy bien a estadio lleno. Los recuerdos son muy lindos de mis compañeros, el club, los hinchas. Ahora, Universitario será local y tiene mi favoritismo. Es un club que quiero que le vaya bien.

¿Y en Sporting Cristal?

A pesar de que fue cortito, se hizo una buena campaña, una que pocos equipos peruanos hacen: lograr una final de Copa Libertadores. Salvo la ‘U’ en los años 70 y Cristal en el año 97. Por poquito no fuimos campeones.

En la videoteca de los goles de los partidos de Universitario y Cristal aparece tu gol de cabeza, en el Nacional, y también la anotación de Luis Guadalupe, quien jugaba de atacante...

‘Lucho’ hacía todo el trabajo sucio, jalaba las marcas para que yo pudiera atacar. Después él se hizo defensor. En aquel momento armamos una dupla muy poderosa con Eduardo Luján Manera de técnico, se nos escapó por poco el título. Yo soy hincha de Independiente, y después ‘Lucho’ vino a jugar de marcador de punta.

Tu mayor virtud como atacante eran los cabezazos. ¿Cómo lo perfeccionaste?

Yo creo que a diferencia de los jugadores actuales, yo ahora soy director técnico, pero ahora los jugadores hablan menos dentro de la cancha. Uno trataba de hablar con el compañero, de conocerlo, cosa que sabía donde tenía que dar el pase, nos servía para entendernos más rápido. Yo tenía compañeros como Gabriel Gonzales, Paolo Maldonado, ‘Chucho’ Torrealva, el ‘Chino’ Pereda, y la verdad que me adapté rápido al equipo. Necesitaban un jugador de mis características y todo funcionó muy bien.

¿Cómo era jugar esos tipos de partidos entre clubes grandes?

Como lo es hoy en día, todos sabemos que los tres grandes (Universitario, Alianza y Cristal) luchan por pelear el torneo, y muy pocas veces eran otros equipos. Yo sigo el fútbol peruano, me gusta, y veo a la ‘U’. Nosotros resolvimos bien los partidos con Alianza y Cristal, pero perdimos partidos que no parecían tan difíciles y no logramos el campeonato. Ahora veo el estadio lleno de la ‘U’, la gente acompaña mucho.

¿Cómo te hubiese gustado jugar, anotar y celebrar con la ‘U’ versión 2024 en el Monumental?

Sí, es tremendo. Fabián Bustos que es el técnico del equipo es un amigo, espero que le vaya bien. Tiene mucha capacidad y personalidad . Tiene la posibilidad este domingo de ganar para volver a ser puntero nuevamente. Ojalá que, algún día, pueda estar en ese estadio alentando a la ‘U’.

¿Conociste a Fabián Bustos en el fútbol?

Sí, hacíamos dupla en Atlético Tucumán. Conocíamos a nuestras familias, íbamos a comer juntos, fuimos de vacaciones juntos. El tiempo nos separó, ya que él se fue a vivir a Ecuador y yo me quedé en Argentina, pero a pesar de eso siempre hemos estado en comunicación. Por eso me da gusto la carrera de técnico que ha realizado, ojalá que pueda coronar con la ‘U’.

Ser campeón en el año del Centenario y entrar en la historia de Universitario...

Sí, el club ha crecido mucho. Jean Ferrari, quien fue mi compañero también, lo está llevando bien. El año pasado que vinieron a jugar torneo internacional estuvimos con ellos en Buenos Aires. El club está organizado y ordenado, Campo Mar sigue creciendo. Está yendo a donde tienen que ir los clubes grandes de Sudamérica. Ojalá que en estos cien años con Fabián Bustos, Jean Ferrari y con el club bastante ordenado puedan coronar un título nacional.

Universitario recibe este domingo a Sporting Cristal por la fecha 15 del Torneo Apertura. (Foto: GEC).

¿Cómo era Fabián Bustos como atacante?

Tenía mucha personalidad. Era muy inquieto, con muchas ganas, como es ahora como técnico. Hacía muchos goles , nos complementábamos bien. Un buen compañero, siempre alentaba al equipo, sumaba para que nos vaya bien. Un gran recuerdo que tengo de él como persona y profesional.

Universitario está jugando por ser protagonista en el Apertura y por clasificar a octavos de finales de la Copa Libertadores. ¿Cómo analizas las campañas?

Yo estuve en Estudiantes de la Plata en el 2022, y es difícil cuando no tienes un plantel amplio para las dos competencias. La ‘U’ tiene plantel grande, y el grupo de la Copa está muy peleado. Mereció ganar a Junior, le está faltando mejor determinación. Falta un poco de gol o suerte.

Está faltando un Adrián Czornomáz...

No, no quiero hablar de esa manera. Ojalá que a Dorregaray le vaya bien en estos partidos, lo necesita él y el grupo. Valera también es un gran delantero. Hay que dosificar las cargas, este domingo es el partido definitorio por ganar.

¿Pesa ser el ‘9′ de Universitario más siendo extranjero?

Siendo extranjero te miran más, yo he jugado en varios países, igual Dorregaray. Él lo debe saber. La entrega se aplaude, pero a los ‘9′ te piden goles. Ojalá que este domingo tenga la suerte de revertir esa imagen con un gol y que le pueda dar el triunfo al equipo. Es lo que necesitan los delanteros, aunque sea de penal, de rodilla o canilla, vale para su cuota personal y para que el equipo gane.

Sporting Cristal tiene un ‘9′ que viene bien como Martín Cauteruccio...

Sí, lo conozco mucho, pues lo tuvimos en Estudiantes de la Plata y en Independiente de Avellaneda, que estuvo trabajando como asistente del ‘Ruso’ Zielinski. Es un goleador. Un jugador letal dentro del área. De diagonales rápidas, no tiene la velocidad cuando era chico. Define con dos piernas, y en Cristal estaba intratable en las primeras fechas, ahora volvió y ya hizo un gol de nuevo. Creo que será un partido muy lindo.

Sería bonito que recibas una invitación para estar el 7 de agosto, el día de los cien años de Universitario...

Sí, ojalá que se acuerden, me encantaría ir, pero como yo hay muchos exjugadores que serán invitados. Yo desde acá (Argentina) voy a estar presente y con la cabeza puesta en el aniversario.

¿Actualmente estás dirigiendo?

En estos últimos años estuve de técnico asistente, en estos momentos quiero dirigir. Tengo muchas ganas. Sigo al fútbol peruano, estuve en conversaciones con varios clubes. Ojalá las puertas estén abiertas y pueda volver a trabajar en el Perú.





