La Liga 1 dio a conocer la programación oficial de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada que presenta encuentros de gran interés para los aficionados. No obstante, el compromiso que concentra todas las miradas será el que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental. El choque enfrentará a dos de los principales candidatos al título nacional y promete un marco espectacular por la calidad de ambos planteles.

El antecedente más reciente entre ambos equipos invita a esperar otro duelo de alto nivel. En el Torneo Apertura igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo, en un encuentro intenso y cambiante que tuvo un tiempo favorable para cada escuadra. La paridad reflejó el equilibrio entre ambos planteles y dejó la sensación de que cualquiera pudo quedarse con la victoria.

Ahora, el panorama es distinto, ya que tanto Universitario como Sporting Cristal realizaron modificaciones importantes en sus plantillas durante el mercado de pases. Ambos comandos técnicos buscaron reforzar las posiciones que consideraban necesarias para afrontar un semestre decisivo, en el que el margen de error será mínimo y cada punto tendrá un valor determinante en la pelea por el campeonato.

En Universitario se registraron varias salidas que marcaron el cierre de un ciclo para algunos futbolistas. Martín Pérez Guedes dejó la institución por decisión propia, mientras que el delantero Sekou Gassama rescindió su contrato tras no cumplir con las expectativas deportivas. A ello se suman los préstamos de Paolo Reyna y Hugo Ancajima a Juan Pablo II, con el objetivo de que ambos tengan mayor continuidad y minutos de competencia.

Sin embargo, el conjunto crema también fortaleció su plantel con incorporaciones de peso para afrontar el Clausura. La principal novedad fue el fichaje del delantero Gianluca Lapadula, quien llega para potenciar el ataque con su experiencia internacional. Además, se concretó la llegada del mediocampista Jordan Guivin, un futbolista que aportará equilibrio, dinámica y variantes en la mitad de la cancha.

Sporting Cristal tampoco se quedó atrás y apostó por reforzar su poder ofensivo. El cuadro celeste incorporó al experimentado delantero Hernán Barcos, cuya trayectoria y capacidad goleadora representan un aporte importante para el equipo. Asimismo, sumó al atacante colombiano Juan Manuel Cuesta, quien buscará aportar velocidad, desequilibrio y mayor profundidad en el frente de ataque.

Con estas incorporaciones y movimientos, el enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal adquiere un atractivo aún mayor. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura, en un campeonato que suele definirse por detalles y donde los enfrentamientos directos entre candidatos pueden marcar diferencias importantes.

¿Cuándo jugarán Universitario vs. Sporting Cristal?

Según informó la Liga 1, el compromiso se disputará el viernes 7 de agosto, desde las 8:00 p.m., en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido por la señal de L1MAX, a través de sus distintas plataformas, y promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la temporada por la calidad de sus planteles y la trascendencia de los puntos en disputa.

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