Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal en el duelo más atractivo de la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para este encuentro Ángel Comizzo solo tendrá la ausencia de Federico Alonso, donde buscará alargar a 14 partidos su racha como invicto.

Asimismo, podrá contar con José Carvallo y Aldo Corzo, quienes estuvieron ausentes las últimas jornadas por estar convocados en la Selección Peruana. Asimismo, Diego Chávez y Armando Alfageme también estarán de vuelta.

Todo hace indicar que el estratega argentino mandará su mejor once para enfrentar al equipo de Roberto Mosquera, que llega esta partido con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos, después de sumar dos empates y una derrota.

📋 Lista de jugadores convocados de Universitario para el partido ante Sporting Cristal por la fecha 18 de la #Liga1Movistar.

📋 Lista de jugadores convocados de Universitario para el partido ante Sporting Cristal por la fecha 18 de la #Liga1Movistar.





Aldo Corzo y José Carvallo se unieron a los entrenamientos de Universitario en Campo Mar

Tras una noche llena de polémicas, los jugadores de la Selección Peruana retornaron a sus respectivos clubes, para continuar con lo que resta de la temporada. Los que militan en el medio local tuvieron la oportunidad de reincorporarse rápido a los entrenamientos de sus equipos, como es el caso de Aldo Corzo y José Carvallo.

Los jugadores de Universitario de Deportes retornaron a Campo Mar, para ponerse al corriente de los trabajos tácticos que ha venido desarrollando Ángel Comizzo, para el choque que tendrán este jueves a las 2:00 p.m. frente a Sporting Cristal, por la décimo octava jornada de la Fase 1.

Aunque ambos seleccionados no sumaron minutos en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022, sí tuvieron oportunidad de trabajar arduamente con Ricardo Gareca. Eso sí, no es seguro que puedan estar presente en el once inicial ante los celestes, pues todo dependerá de la evaluación que realice el DT.

