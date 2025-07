El último jueves fue un día intenso en la interna de Universitario de Deportes. Mientras Jorge Fossati y su comando técnico estaban trabajando en cerrar los detalles para el partido de este sábado frente a Los Chankas, Williams Riveros encendió las alarmas del área médica. Sucede que el paraguayo sufrió un cuadro de apendicitis y no pudo continuar con los entrenamientos con normalidad.

Así pues, luego de ser intervenido quirúrgicamente en una clínica local, los doctores le pidieron absoluto reposo y, por consiguiente, quedó descartado para el cruce con los andahuaylinos, el cual será clave en la definición del ganador del Torneo Apertura. La ‘U’, que parte con ventaja por encima de Alianza Lima en esta jornada decisiva, no contará con su líbero titular en la línea de tres.

No obstante, más allá de este encuentro con Los Chankas, la preocupación en Universitario se extiende hasta el arranque del Torneo Clausura y la posibilidad de ni siquiera contar con Williams Riveros para –por lo menos– la ida contra Palmeiras. Lo real aquí es que el zaguero tampoco será tomado en cuenta para el cruce del 18 de julio ante Comerciantes Unidos, por la fecha 1 del segundo certamen de la temporada.

Williams Riveros es una de las piezas claves en el esquema de Universitario. (Foto: Liga 1)

Además de eso, según la experiencia relatada por José Carvallo, exportero crema y excompañero de Riveros, el tiempo de para podría ser de 30 días. El actual comentarista deportivo, en el último programa de L1 Radio, explicó la experiencia que vivió en marzo del 2022 cuando también tuvo que pasar por el quirófano por un cuadro de apendicitis similar al del paraguayo.

“A mí me agarró en horas, así como le ha pasado a Williams y son, por lo menos, 30 días como para que pueda volver a jugar. A mí me dejaron a entrenar a las dos semanas, con dolor, es un trote muy suave. Yo jugué mi partido a los 25 día de operado. La verdad, no me sentí al 100 %, me arriesgué”, relató el exguardameta.

Tomando en cuenta lo dicho por Carvallo, podemos deducir que el regreso de Williams Riveros podría estar previsto para la primera semana de agosto. Es decir, además del partido contra Comerciantes Unidos, estaría fuera de competencia frente Cienciano en Cusco y Atlético Grau en el Estadio Monumental.

Williams Riveros es bicampeón con Universitario. (Foto: Getty Images)

Eso no es todo, pues si tomamos en consideración el poco ritmo de competencia que tendrá en ese lapso de tiempo, es muy probable que tampoco juegue el partido de ida contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, pactado para jueves 14 de agosto. En el mejor de los casos, dependiendo del alta médica, podría sumar minutos días después ante Alianza Universidad en Huánuco, por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Si eso ocurre, todo estará en manos del área médica y el comando técnico de Jorge Fossati, quienes deberán determinar si Williams Riveros arranca en la vuelta contra el ‘Verdao’ en Brasil, el jueves 21 de agosto. Eso sí, ya que cada cuerpo es distinto y el tiempo de recuperación puede variar, en Universitario esperan que el defensor de 32 años esté disponible antes de lo previsto.

Por ahora, Gustavo Dulanto es el principal candidato para reemplazarlo ante Los Chankas. No obstante, por calidad y jerarquía, una vez que Ánderson Santamaría quede habilitado para debutar en la ‘U’ en la fecha 1 del Torneo Clausura, será el elegido por Fossati. El exzaguero del Atlas de Guadalajara cuenta con los galones para ser titular en tienda crema, además de que conoce muy bien la posición de líbero.

Universitario parte como favorito para llevarse el Torneo Apertura. (Foto: Universitario)

¿Cuándo se enfrentarán Universitario vs. Los Chankas?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 12 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

