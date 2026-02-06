Lo que debía una jornada tranquila en la fecha 2 de la Liga 1 2026, en Universitario de Deportes habría llegado un dolor de cabeza inesperado en la conformación del plantel 2026. Mientras la directiva pudo celebrar la correcta inscripción de Matías Di Benedetto como ciudadano peruano tras recibir el visto bueno de Migraciones, la suerte no fue la misma para su compañero de zaga. A pesar de que la información interna aseguraba que Williams Riveros no había aprobado su examen de nacionalización de manera satisfactoria, la información en las últimas horas detalla que sí lo hizo pero que nunca se le notificó al cuadro ‘crema’.

Ante el cierre inminente de los plazos y la necesidad de asegurar su presencia en el torneo, la ‘U’ se vio forzada a inscribir a ‘Tarzán’ utilizando la última plaza de extranjero que les quedaba, consumiendo un cupo que esperaban liberar para reforzar otra parte del plantel.

La indignación en los hinchas se ha hecho sentir debido al contraste evidente con el trámite de Matías Di Benedetto. Al compañero de zaga de Riveros, que realizó la misma gestión durante el mismo tiempo, si recibió su resultado de aprobación, por lo que los ‘cremas’ aún no lo han inscrito dentro de su plantel, esperando que salga su DNI.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto están esperando su nacionalización. (Fpto: Getty Images)

Fue el periodista Gustavo Peralta quien se encargó de esclarecer los hechos, revelando que el jugador no jaló la prueba como se especulaba en redes sociales. Según la información proporcionada, Riveros superó el examen satisfactoriamente, limpiando así su imagen profesional ante la hinchada que cuestionaba su preparación para obtener el DNI.

“Yo nunca informé que había desaprobado, desde un inicio comenté que ambos habían aprobado. Después, en el trámite, Universitario recibió la confirmación de Di Benedetto, pero no la de Riveros. Como no la recibió decidieron anticiparse y lo inscribieron como extranjero”, comenzó explicando.

Después recalcó que en todo momento manejó la información de que ambos habían aprobado, pero que finalmente Universitario será quien en las próximas horas logre confirmar la información con la documentación correspondiente que le pueda llegar desde Migraciones.

Universitario jugará en la segunda fecha frente a Cusco FC. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de ganar por 2-0 frente a ADT, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 06 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR