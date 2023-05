¿‘Tarzán’, ‘Jerarquía’ o Puyol?

Este es el país en el que más apodos me han puesto. Veo que me dicen ‘Jerarquía’, Puyol, pero no me molesta. También me dicen ‘Cachín’, pero tampoco me molesta para nada.

¿Siempre jugaste de central?

Sí, en mis inicios, aunque también jugué varios partidos como volante, de ‘5′, por suerte me fue bien. Fue el único cambio que tuve en mi carrera, después siempre fui central.

Jugaste en tu país, Argentina, Ecuador y ahora Perú. ¿Costó adaptarte a Universitario?

Más allá de lo profesional, me considero una buena persona. Acá hay un grupo humano fantástico. Espero seguir por ese camino.

¿Algún jugador que siempre seguiste en el fútbol?

A mí siempre me gustó Carlos Gamarra. Cuando era chiquito lo veía jugar, siempre quise ser como él.

¿Tenías referenciado a Jorge Amado Nunes?

Sí, escuché hablar de él. Cuando llegué a la ‘U’ fue lo primero que me comentaron. Sé que salió campeón, fue técnico también y es muy respetado acá.

El objetivo no es otro que dejar huella como extranjero...

Ojalá que sí, voy a aportar lo mío al club. El objetivo es salir campeón, pero todavía falta mucho, muchos partidos por jugar. Estamos enfocados en el partido que se viene ante Alianza Atlético y no pensamos en más allá. Ojalá que se dé lo que tanto queremos.

El deseo también es jugar en el 2024, año del Centenario del club...

Sí, obviamente es un club gigante. Me siento parte del club. Daré lo mejor de mí para que la directiva se acerque y hablemos.

¿Te imaginabas la grandeza de Universitario?

Yo jugué en Cerro Porteño y Barcelona, dos clubes grandes de Sudamérica, pero acá es donde más he sentido el apoyo de la gente. No es por vender humo, pero soy sincero. En el club donde más gente he tenido a favor es en Universitario.

¿Cómo te sientes al jugar con 50 mil hinchas de local?

Es hermoso. Esperemos que el hincha de la ‘U’ siga apoyándonos para nosotros también motivarnos y sigamos dando alegrías.

Tu debut con la ‘U’ ante Unión Comercio, en Moyobamba, no fue auspicioso. Recibiste críticas, pero hoy recibes aplausos del hincha...

Te digo la verdad, nunca miré eso (críticas), seguí trabajando. No busco excusas ni nada, pero sí seguí trabajando en silencio y se están dando los resultados.

¿Cuál es sentir del hincha por las calles?

Suelo salir con mi señora y se me acercan a pedirme fotos, videos. La gente me reconoce, aunque no soy de salir mucho. Eso es agradecimiento.

Te adaptaste al sistema del 3-5-2. ¿Anteriormente habías jugado así en otro club?

En realidad, en mi carrera jugué muy pocos partidos con esa alineación, pero uno siempre trabaja pensando que el técnico tiene que decidir. En este caso, vino el profesor Jorge Fossati a implementar su juego y nosotros nos adaptamos a eso.

Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura...

No pienso mucho en Alianza, más estoy enfocado en la ‘U’, pero sí queda la espinita del clásico. En el fútbol hay revanchas. En algún momento nos volveremos a encontrar.

¿Qué compañero observas con una proyección en la ‘U’?

Yo veo al grupo con una ambición terrible. Después, en lo personal, los que tienen mucho para recorrer son Piero Quispe, Nelson Cabanillas y José Rivera. Tienen hambre de gloria. Hay varios jóvenes que tienen una proyección terrible.

En cierta etapa de tu carrera estuviste cerca de jugar por tu selección...

Sí, hubo un momento. Pensé que me iban a llamar. Me sentía fuerte en lo físico. Fue cuando estaba en Ecuador (Barcelona) y jugué semifinales de Copa Libertadores. También soy consciente de que hay jugadores de alto nivel, pero seguiré trabajando para mi familia y Universitario.

Juegan este domingo, Día de la Madre, pero en Paraguay es al día siguiente...

A mi madre la amo, sabe lo que siento por ella. Ojalá el domingo pueda anotar un gol o ganar para alegrarla.

