Universitario de Deportes está atravesando por una etapa de diversos cambios a nivel institucional, especialmente por la reciente renuncia de Jean Ferrari como administrador provisional ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la misma que se hará efectiva desde el 1 de agosto y, además, ya cuenta con candidatos sobre la mesa para la elección de su reemplazo. En medio de eso, la discusión sobre los derechos televisivos del club ha empezado a despertar dudas y desde adentro han sido enfáticos al dar su postura.

Como se sabe, a diferencia de la mayoría de clubes de la Liga 1, Universitario tiene contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) y sus encuentros no son transmitidos por L1 MAX. Sin embargo, este vínculo vencerá en diciembre de este año y, ya que los derechos le pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) según los estatutos, los cremas deberán alinearse al nuevo modelo de negocio que tiene a 1190 Sports como en el encargado de la televisación de los partidos del campeonato.

No obstante, esto no quiere decir que no haya una negociación de por medio, más aún cuando los términos y condiciones del contrato con 1190 Sports no han sido claros y las constantes quejas de los clubes por el retraso de los pagos han puesto en entredicho su fiabilidad como compañía. Así pues, Adrián Gilabert, actual asesor legal de la institución de Ate, dio a conocer cuál es la mirada que tienen de este asunto.

En su explicación, Gilabert recordó que a partir del 2026 la organización de los torneos del fútbol profesional dejarán de estar en manos de la FPF y pasarán a ser responsabilidad de la nueva Liga de Fútbol Profesional Peruana. Según su explicación, eso le da plena potestad a Universitario de aceptar o no lo que le proponga 1190 Sports para unirse a su parrilla.

“Para hablarlo sin tapujos legales, la Liga va a ser independiente de todos sus derechos, así de sencillo. La Liga, conformada por los equipos de fútbol profesional, tiene sus derechos de manera independiente. Es decir, lo que vaya a pasar de ahora en adelante, con todo lo que abarque en el fútbol, va a depender de la Liga”, aseguró ante las cámaras de GOLPERU.

Los partidos de Universitario vienen siendo transmitidos por GOLPERU. (Foto: GEC)

Asimismo, de refirió al respaldo que han tenido por parte del Consorcio Fútbol Perú en estos últimos años. “Nosotros en este momento tenemos una casa televisiva, con la cual siempre ha habido una relación de respeto. Tanto el club como la casa televisiva, han cumplido con sus obligaciones en todo momento. Nosotros le abrimos la puerta cada vez que tienen que desarrollar con su trabajo, nunca nos han dejado de cumplir”, añadió.

En esa misma línea, cuestionó que del otro lado los clubes adheridos a 1190 Sports no estén recibiendo sus pagos a tiempo, algo que entramparía un futuro diálogo con la mencionada empresa extranjera. “Entendemos que esto no está ocurriendo del otro lado. Entonces, la posición de Universitario es: si vamos a tener una relación o quieres cumplir cada 60 días, mejor no entramos contigo”, acotó.

Jean Ferrari dejará de ser administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

La palabra de Jean Ferrari sobre 1190 Sports

Hace unos días, en una entrevista con el programa DyT, Jean Ferrari también fue tajante con la postura de Universitario sobre una posible conversación con 1190 Sports para llegar a un acuerdo. Incluso, a raíz de que la ‘U’ no tiene el pago de los derechos televisivos como su principal fuente ingreso, puso sobre la mesa la posibilidad de que los partidos del club no sean transmitidos. Eso sí, eso lo tendrá que analizar la administración que sea elegida por la SUNAT.

“Yo creo que ahí debe haber un nivel de negociación muy alto, un nivel de negociación, porque Universitario hoy no depende de los derechos de televisión. Entonces, podría estar en la postura de que no se le transmitan los partidos a nadie. Eso es lo que se ha evaluado dentro de la institución; ya será de la nueva directiva tomar la postura o la decisión en función de trabajar con una empresa que evidentemente cumpla”, comentó.

Hay que mencionar que Adrián Gilabert forma parte de la plancha presentada por Franco Velazco ante la SUNAT, por lo que si esta lista es la elegida, será el gerente legal de Universitario. En más de una ocasión, el propio Ferrari ha respaldo a esta propuesta para darle continuidad al trabajo de su administración. Lo cierto es que hay otros candidatos a la expectativa –Miguel Ángel Torres Quintana, Reynaldo Moquillaza Orellana, Raúl Leguía Puente, Eduardo López Villarreal y Miguel Arismendi Samanez– y esto de resolverá en las dos primeras semanas de agosto.

Franco Velazco es uno de los candidatos para suceder a Jean Ferrari en el cargo de administrador de la 'U'. (Foto: Universitario)

TE PUEDE INTERESAR