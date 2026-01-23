En Universitario de Deportes, el inicio de una nueva temporada no solo se juega en la cancha. En los últimos meses, el tema de los derechos de transmisión ha generado inquietud entre clubes, dirigentes e hinchas, especialmente por los retrasos y versiones que circularon sobre los pagos. Con el 2026 en el horizonte y la planificación deportiva en marcha, la ‘U’ también ha tenido que mirar de cerca el escenario económico que rodea a la Liga 1. En ese contexto, una reunión clave con la Federación Peruana de Fútbol marcó un punto de inflexión. Desde la interna crema, el mensaje fue de cautela, pero también de mayor tranquilidad.

El tema salió a la luz durante una conferencia de prensa, donde Universitario presentó a sus refuerzos para la temporada. Allí, Franco Velazco, administrador del club, fue consultado directamente sobre dónde y cómo se televisarán los partidos del cuadro merengue en el 2026.

Velazco reveló que sostuvo una reunión con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, motivada por la preocupación que existía en el club respecto a los derechos de televisación. Según explicó, el encuentro dejó sensaciones positivas, ya que se detalló el estado actual del modelo que viene manejando la Federación.

En esa línea, el directivo crema señaló que la FPF les explicó cómo se viene desarrollando el proceso y cuál es el rol de la empresa 1190 Sports, operadora encargada de los derechos. Desde Universitario, la principal inquietud pasaba por los plazos y la forma en que se realizarían los pagos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la aclaración sobre los famosos plazos de 60 o 30 días, que generaron debate en redes sociales. Velazco indicó que esos tiempos ya no forman parte del nuevo acuerdo y que esta situación fue abordada directamente en la reunión con la Federación.

Franco Velazco tomó las riendas de Universitario desde agosto del 2025 en lugar de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

De acuerdo a lo señalado por el administrador, la FPF le informó que se exigió a 1190 Sports que, a partir de este año, los pagos se realicen de manera puntual. Incluso, se le comunicó a Universitario que comenzarán a recibir los primeros abonos en el corto plazo, lo que brinda mayor previsibilidad financiera.

En medio de este escenario, Velazco fue claro al referirse al rol de la Federación. Para el dirigente, más allá de los entredichos recientes, la FPF ha sabido encaminar el tema y destrabar un conflicto que mantenía en alerta a varios clubes del fútbol peruano.

Sin embargo, la situación no es uniforme en toda la Liga 1. Mientras Universitario recibió un mensaje alentador, otros equipos todavía reclaman pagos pendientes por temporadas anteriores, lo que mantiene abierto el debate sobre el manejo general de los derechos televisivos.

Por ahora, desde Ate aseguran que el tema quedó zanjado y que el club puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos. Con el 2026 cada vez más cerca, Universitario busca estabilidad fuera de la cancha para sostener sus aspiraciones dentro de ella.

