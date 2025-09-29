Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 29 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Ayacucho FC está programado para este lunes 29 de septiembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y Ayacucho FC.

El encuentro entre Sporting Cristal y Ayacucho FC es válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Ayacucho FC.

