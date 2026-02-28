Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía DIRECTV, Movistar TV y Zapping.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Sport Huancayi, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, hoy sábado 28 de febrero desde las 11:00 a.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a la 1:00 p.m.; 10:00 a.m. en México; y a las 5:00 p.m. en España.

El Estadio IPD de Huancayo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo.

El partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo.

