Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía DIRECTV, Movistar TV y Zapping.
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?
En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Sport Huancayi, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.