Todos quieren hacerse oír y nadie quiere quedar mal ante los ojos de los demás. Eso viene pasando en la novela entre Rodrigo Ureña, Universitario de Deportes y el club argentino que un principio quiso contar con los servicios futbolísticos del chileno, Belgrano de Córdoba. La versión que más se ha hecho escuchar es que el equipo ‘Pirata’ fue el que no cumplió con todos los requerimientos para concretar dicho traspaso, pero Antonio Mariano, vicepresidente del club comentó todo lo contrario.

La semana pasada, los hinchas de la ‘U’ se llevaron la sorpresa de que Rodrigo Ureña aceptó la propuesta de Belgrano por lo que de manera inmediata viajó a Argentina para sumarse a los entrenamientos. Esto, con la debida promesa de que desde el club argentino se iba a pagar la cláusula de salida del estipulaba el contrato. un monto cercano a los US$ 600 mil dólares.

El sábado 1 de febrero, el volante se despidió de sus compañeros en las instalaciones de Campo Mar ‘U’. Sin embargo, el martes 4 se conoció que las negociaciones no llegaron a buen puerto cuando estaban justo en la etapa de firma del documento del nuevo vínculo laboral, pues incluso ya había pasado con el visto bueno los exámenes médicos.

Si bien, la versión que había hecho llegar Universitario era que el equipo de Córdoba no había cumplido con dicho pago en los tiempos que se habían estipulado, y con la confirmación de que Ureña quería volver la capital, el vicepresidente de Belgrano tomó la palabra para aclarar que ellos, en todo momento, tuvieron la predisposición de cumplir con lo acordado.

El directivo de la ‘B’ detalló que, al momento de completar los trámites administrativos como el abono y las firmas, el jugador comunicó que no quería seguir con lo acordado. “Por el tesorero de la institución es que hoy a la hora de firmar el contrato y por cable iban a hacerle la transferencia por el uso de la cláusula de salida. De repente, en la revisión médica le fue bien y todo. Luego se retiró el jugador. Así que lo dejó al representante. Se retiró, se ve que se arrepintió por motivos que se desconocen o le habrá salido una mejor oferta de último momento. Pero no dio detalle preciso por el motivo que se ha retirado”, afirmó en declaraciones a Tv Perú.

A su vez, el directivo señaló explícitamente a Universitario como el único responsable de la frustrada transferencia, al último momento, tras formalizar su registro en el ente del fútbol argentino y prueba de ello afirmó que el jugador tenía comprado el vuelo de regreso al Perú incluso desde antes que comunicara sus incomodidades.

“Anoche estuvo con su familia viendo el partido de Belgrano y bueno. Aparentemente, no sé si del jugador, pero el representante también no tiene explicación. Creo que ya tenía pasaje sacado. Nosotros ya lo habíamos inscrito y todo, teníamos un plazo, hablaron con AFA, hubo un ida y vuelta, y sinceramente no se concretó”, aseguró.

De todas maneras, no dudó en volver a descartar algún incumplimiento de los puntos acordados confirmando que se respetaron todos los términos de los montos establecidos con el futbolista, pero que posiblemente un mejor oferta le habría llegado a él. “Ningún tipo de problema económico. Se concretó lo que se habló, absolutamente todo. La ‘U’ de Perú, aparentemente, hay un acuerdo extra que le han mejorado, porque si vuelve a Perú es porque le han mejorado el contrato”, culminó.

El cuadro crema brindó un comunicado. “Como institución, cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados para que Rodrigo Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial”, se lee en su publicación.

Acto seguido, aseguró que “Belgrano no realizó el pago correspondiente a la cláusula de salida dentro de los plazos y términos acordados”. Por dicho motivo, “y en resguardo de los intereses del club, Universitario de Deportes envió una comunicación formal a Belgrano, notificando que, debido al incumplimiento de los términos pactados, la oferta por la liberación del jugador ha quedado sin efecto”.

