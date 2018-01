Víctor Rossel regresó a Perú sin cumplir una gran campaña en el Atlético de Venezuela. Las lesiones no le permitieron mostrar sus habilidades frente al arco. Sin embargo, se llevó una enseñanza que le hace ver la vida con otros ojos. Se siente agradecido por eso.

¿Qué conclusiones sacas de tu paso por Venezuela?

Siempre saco lo positivo. Fue una bonita experiencia. Dura también. Todo el mundo sabe lo que pasa allá. No puedo ser ajeno a la realidad. En el tema deportivo quedé sorprendido por el avance de los venezolanos. La dinámica y vehemencia con que juegan. Estoy seguro que darán pelea en las próximas Eliminatorias .



¿Por qué no brillaste?

Llegué con las mejores expectativas.Hice un acondicionamiento, como una mini pretemporada, la cual fue durísima. Producto de esa vehemencia sufrí una fractura en el hombro. La recuperación me demoró cerca de 2 meses. Cuando volví, el campeonato estaba por terminar. Solamente me quedó palabras de agradecimientos. Ellos también hacia mí.



¿Cómo vivías allá?

Me levantaba 4 de la mañana para salir al entrenamiento a las 5. Se trabajaba tempranísimo porque los disturbios empezaban después. A las 8 ya estaba tomando el desayuno. Me quedaba en la casa sin poder salir. Esperaba el día siguiente para hacer la misma rutina. Me la pasé así cerca de 6 meses.



Víctor Rossel jugó la primera parte del año en Juan Aurich y luego se incorporó al Atlético Venezuela. (USI)

¿Alguna otra situación extrema?

​Había días en que se acababa el agua o se iba el internet una semana. Los bancos cerraban temprano. Los centro comerciales eran solo para ver, pues todo estaba sobrevalorado. Nosotros estamos acostumbrados a ir a una farmacia a las 11 de la noche. Allá es imposible. No es que lo haya visto por televisión o celular, lo viví. Para un extranjero es más complicado aún.



¿Qué enseñanza te dejó?

Me hizo madurar. Me enseñó a valorar la vida y a darle significado. Uno a veces se queja de que le falta una cosa u otra. Hay que estar allá para darse cuenta de que uno es rico aquí. Cuando volví a Perú, le di gracias a Dios.

Regresas a Perú, pero no estás a gusto con algunas cosas de nuestro fútbol.

No sé si sea la palabra. El ser humano se acopla al sistema, a donde uno vive. Somos así. Yo lo hice. Renegaba mucho con el sistema, con algunas cosas que se manejan acá. Entendí, por ejemplo, que no puedo pelearme con nadie por más que tenga ganas.

¿Por qué?

​Esto es tan chico. Ya no comentan cómojuego, sino cómo soy como persona. No creo ser mala persona. Fui criado de una manera en la que me enseñaron a pedir por favor, a preguntar y no quedarme callado. Con respeto. Pero hacer eso con un entrenador o dirigente acá es una falta de respeto. Te dicen agrandado o problemático. Aprendí que ya no puedo pelearme si quiero mantenerme vigente.



¿Sientes que el fútbol peruano ha sido injusto contigo?

Tengo más de 100 goles, pero de nada me ha servido. Cuando salí goleador del campeonato junto a Raúl Ruidíaz en el 2013, nadie me llamó para darme las gracias o darme un cartel de felicitaciones. No dije nada. Si hubiera sido argentino o uruguayo, estaría jugando en Europa. Quizás, mi mayor error fue no tener un representante constante.

¿Te arrepientes de eso?

Estoy agradecido con todos. Es de caballeros reconocer errores y pedir disculpas. Pero sigo manteniendo la idea de quién soy, a dónde apunto y qué es lo que quiero. No tengo que demostrarle nada a nadie. Con una buena pretemporada, y alguien que confíe en mí, hago 15 goles tranquilo. Y si mi cabeza está metida en esto, más de 20. No lo duden. Estoy sin equipo porque me estoy dando mi lugar. Los goles cuestan.

¿Por qué tu nombre no volvió a sonar más en Sport Boys, equipo del que eres hincha?

Mi nombre no aparece ni de broma. Quiero ser claro y conciso. Amo a Sport Boys . Me hice hincha desde que llegué a la Sub 20. Jugué gratis infinidad de veces. Eso lo sabe la señora Karla Bozzo y el señor Gordillo que siempre cumplieron conmigo. En ese 2017 estuve cerca. Hubo un teléfono malogrado. La Región Callao me iba a pagar y el tema se enfrió. Ellos avanzaron por otro lado y yo busqué mi conveniencia.

¿Qué mensaje le dejarías a tu exequipo?

​Le deseo lo mejor al Sport Boys. Felicito a Johann Vásquez (administrador del club) por la campaña en la Segunda División. Me gustaría conversar con él porque muchas cosas que quedaron en el aire. Espero estar nuevamente en el equipo algún día.

