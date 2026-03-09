Los Chankas se impusieron con autoridad por 3-1 sobre Universitario en Andahuaylas, acabando así con el invicto de los cremas, vigentes campeones de la Liga 1. Con goles de Franco Torres, Adbiel Ayarza y Marlon Torres, los dueños de casa se quedaron con los tres puntos. Para la visita, anotó Williams Riveros.

Durante la conferencia de prensa post partido, el entrenador argentino Walter Paollella, destacó lo hecho por su equipo y reveló la clave del buen momento por el que atraviesan, ubicándose en el primer lugar del Torneo Apertura.

“Jugamos ante un gran rival, cuando el jugador está convencido, no es que todo sea más fácil, sino que lo fácil es ir a buscar el resultado. Estoy contento por ellos, al cuerpo técnico le hace feliz esto, falta mucho camino y tenemos que seguir por el mismo sendero”, dijo el estratega de 59 años.

“Necesitamos estar tranquilos, ni creerse los mejores y hay que seguir trabajando, no queda otra situación. Nos tenemos que preparar con los pies sobre la tierra, el torneo falta mucho y todos los rivales son difíciles, hemos tenido la fortuna de lograr los primeros objetivos, pero tenemos que seguir”, añadió Paolella.

El club de Andahuaylas durante los festejos en camerinos. (Foto: Los Chankas)

Finalmente, se dirigió a la fiel hinchada del club de Andahuaylas que los acompañó en gran número y que siempre se hace presente en todas las provincias en las que les toca jugar en el campeonato.

“Disfruten porque estamos viviendo un momento bueno, ojalá que sigamos haciendo historia por mucho tiempo, tenemos que ver a todos los rivales como la ‘U’, y a la gente agradecerle su presencia y que sigan apoyando”, dijo Paolella.

A falta del partido entre Alianza Lima y Melgar en Matute, Los Chankas son los únicos líderes del Torneo Apertura con 14 puntos, uno más que los blanquiazules. Precisamente son los dos únicos invictos que quedan en la competición.

En la próxima fecha, Los Chankas visitarán a Juan Pablo II en Chongoyape, mientras que Universitario será local en el Estadio Monumental ante UTC de Cajamarca, otro de los protagonistas de este inicio de torneo.

TE PUEDE INTERESAR