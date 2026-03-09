Universitario de Deportes tuvo en Andahuaylas su peor partido en lo que va de la temporada. Los intentos por vulnerar la portería de Los Chankas fueron inútiles y la línea defensiva se mostró más endeble de lo habitual, algo que se ve reflejado en el 3-1 a favor de los locales, un resultado que los coloca como líderes momentáneos del Torneo Apertura. Javier Rabanal, director técnico de los cremas, analizó lo ocurrido en suelo andahuaylino, destacando las cosas positivas de su equipo pese a la derrota, la primera que sufren en la Liga 1 2026.

Según precisó el director técnico español, la ‘U’ dominó gran parte del compromiso y tuvo mayor tiempo la pelota –registraron un 62% de posesión del balón–, sin embargo, fallaron en las áreas y eso fue determinante para que Los Chankas pudieran hacer pesar su plan de juego.

“Cada equipo ha jugado con sus armas. Hemos dominado prácticamente todo el partido porque ellos tenían muy claro lo que querían hacer con la pelota. No hemos estado muy acertados en las dos áreas que es lo que marca el resultado del partido”, afirmó en conferencia de prensa.

Pese al 3-1 en contra, el exentrenador de Independiente del Valle se quedó satisfecho con lo que mostraron sus jugadores en cuando al juego. “Un resultado que, en la parte del juego no me deja tan disgustado. El resultado, obviamente, representamos a la ‘U’ y tengo que tener en cuenta que acá se juega a ganar siempre”, añadió.

Rabanal hizo los cálculos y miró los puntos que necesita un club de la Liga 1 para salir campeón de un torneo corto, por lo que eso le permite ver esta derrota de otra manera. “Las ligas al final son una suma de partidos. Al final, de vez en cuando, te toca perder, y si te centras solo en la derrota, pues hoy (ayer) seguro va a ser una mala noche. Si tú miras el Apertura del año pasado, Universitario lo gana con tres empates y tres derrotas”, argumentó.

“No es que esté mirando a perder tres partidos, pero sí tengo que saber que, en el promedio de puntos, si ganamos el siguiente partido en casa, estamos en el promedio. No hemos hecho tan mal partido. Creo que las ocasiones que hemos creado, en circunstancias normales, vamos a marcar más de una”, acotó.

Javier Rabanal registró su primera derrota con Universitario en la Liga 1. (Foto: Universitario)

En cuanto a Los Chankas, Javier Rabanal elogió la correcta aplicación de su propuesta y cómo eso hizo que Universitario tenga más de un problema para imponer su juego en Andahuaylas. Aunque consideró que su equipo supo reducir los espacios de los dirigidos por Walter Paolella, no pudieron contener sus contragolpes.

“Tampoco es un equipo que juega atrás y reduces el juego de Los Chankas a eso. Me parece un equipo muy completo. No me gustaría pensar que es solo esperar atrás y correr. Le hemos cerrado los espacios y ellos a la contra hacen peligro. El primer gol no lo considero una transición, y el segundo y tercero sí fueron más transición”, señaló.

Por último, el DT de los cremas consideró que no tuvieron un rendimiento tan malo como lo señala el marcador, esperando cobrarse su revancha ante Los Chankas en el Torneo Clausura. “Creo que el equipo no ha jugado tan mal. El resultado me parece un poco exagerado. La Liga sigue, ojalá nos volvamos a encontrar y nos den la revancha para nosotros”, aseveró.

Universitario no pudo ejecutar su plan de juego ante Los Chankas. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

