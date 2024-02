Le puso punto final a su carrera. Esta tarde, Werner Schuler anunció su retiro del fútbol profesional, luego de considerar oportuno colgar los botines a sus 33 años, cuando aún tenía contrato con Sport Boys, uno de los equipos que milita en la Primera División del fútbol peruano. Si bien el deportista decidió no entrar en detalles, usó sus redes sociales para indicar el motivo por el cual decidió dar un paso al costado.

“Con sentimientos encontrados, me dirijo a ustedes para comunicar mi decisión de retirarme del fútbol profesional. Esta elección, aunque difícil, está motivada por consideraciones personales. Después de evaluarlo cuidadosamente, creo que es lo mejor para mi bienestar y el de mi familia”, inició el ‘Leñador’.

Si bien Werner Schuler decidió dar un paso al costado de las competencias oficiales, dejó en claro que no se desligará completamente del deporte que tanto ama, por lo que no sería una sorpresa viéndolo asumiendo roles administrativos en un futuro no muy lejano.

“Aunque mi carrera en el terreno de juego llega a su fin, estoy expectante por lo que el futuro tiene reservado. Continuaré siendo parte de este hermoso deporte en diferentes ámbito y exploraré nuevas oportunidades que me permitan contribuir al mundo del fútbol”, añadió el exzaguero nacional.

Schuler anunció su retiro del fútbol profesional. (Captura)

Sport Boys se despidió de Schuler

Werner Schuler era uno de los jugadores que integraban la plantilla de Sport Boys para la presente temporada, por lo que fue el mismo elenco rosado el encargado de dar a conocer la decisión del exdefensa con relación a su futuro, enviándole un mensaje de agradecimiento por defender sus colores.

“Informamos a los medios de comunicación, a la opinión pública y a nuestra hinchada que el jugador Werner Schuler no podrá continuar con nosotros debido a temas personales. ¡Werner, esta siempre será tu casa!¡Gracias por todo lo aportado en el 2009, 2010, 2023 y 2024″, sostuvo el mensaje del cuadro porteño.





