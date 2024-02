Aún no tiene dirigido un partido de la Selección Peruana, pero Jorge Fossati ya se encuentra con un complicado problema de cara a lo que será su próximo desafío con la escuadra bicolor, ya que uno de sus delanteros principales y capitán del cuadro blanquirrojo, Paolo Guerrero, se ve envuelto en un polémico tema con César Vallejo, club que decidió ficharlo para esta temporada, pero que podría no tenerlo en sus filas debido a algunas extorsiones realizadas a la familia del ‘Depredador’. En esa línea, el estratega del equipo incaico decidió sentar una postura al respecto.

“Lamentable, desde todo punto de vista. Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir y que no tenga un equipo ya. Ahora, mirado como técnico de la selección, preocupa que no tenga un equipo y que esté ya entrenando con un plantel y jugando, eso era -para mí- lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo”, sostuvo el DT en diálogo con Infobae.

Jorge Fossati sabe que Paolo Guerrero es un profesional y que, a pesar de no tener equipo tras su salida de LDU de Quito, se encuentra trabajando de manera particular para estar preparado al momento de regresar al campo de juego, aunque no pudo ocultar su preocupación por la falta de competencia que podría tener, restando solo algunas semanas para sus primeros partidos al frente de la Selección Peruana.

“Él está buscando, de todas formas, mantenerse bien desde el punto de vista físico, que lógicamente no es lo mismo entrenar con un plantel que entrenar en forma individual, pero él está haciendo trabajos”, agregó el actual director técnico del combinado blanquirrojo.

César Vallejo espera a Guerrero

Las tensiones aumentan en este caso que ha dado la vuelta al mundo y, por parte de César Vallejo, se ha mostrado una postura de esperarlo como lo habían acordado. Sumado a ello, esperan que el jugador llegue a la ciudad para poder seguir con las conversaciones e integrarlo al comando técnico de Roberto Mosquera.

“UCV comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzáles la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legar para su renuncia, por lo que se mantiene con vigencia su contrato laboral. En virtud a ello, se ha requerido su presencia en nuestra sede social el martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, comunicó el cuadro norteño en redes sociales.

El comunicado de Guerrero

El delantero compartió su angustia, el pasado sábado, ante las amenazas de extorsión que ha recibido su madre, Doña Peta, y que han puesto en riesgo la vida de sus seres queridos. El ‘Depredador’, entonces, expresó que su determinación de rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo se basa en la necesidad de proteger a su familia, una prioridad que está por encima de cualquier compromiso.

“En mi decisión de rescindir mi contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos”, escribió Paolo Guerrero, dejando claro que la protección de su familia, especialmente con dos hijos recién nacidos, es su principal motivación en esta decisión.





