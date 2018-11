A sus 38 años, William Chiroque no lleva la vida de un exfutbolista graduado con honores. De hecho, el estilo del ‘Periquito’ es tan sencillo como los argumentos que tiene para explicar por qué decidió retirarse del fútbol en medio de tanto silencio.

Con la popularidad que se ganó tras su destacada participación en la Copa América 2011 , Chiroque no tiene Facebook pero goza de más seguidores que cualquier ‘influencer’. Es más, él no necesita la última versión de iPhone para respondernos el celular, desde su chacra en Sullana, y revelar detalles sobre su nueva vida lejos de la ostentosidad.

Guerrero y Chiroque, la dupla que la rompió en la Copa América de Argentina. (Foto: AFP)

¿Fue difícil tomar la decisión de retirarse del fútbol?

Fue una decisión rápida. Ya quería estar más dedicado a mi familia, para no maltratarme mucho.

¿Arrastrabas muchas lesiones?

Sí, y eso me fue quitando ritmo. Mucho me desgarraba. Y eso me afectó psicológicamente. Entonces, es mejor dar un paso al costado.

¿Esperas un partido de despedida?

No, para nada. Como debuté, me voy: sin hacer mucha bulla, tranquilo y con la humildad de siempre.

¿A qué piensas dedicarte ahora?

Por el momento, ayudo en una academia de fútbol. Pero le estoy dedicando más tiempo a la agricultura. Me gusta mucho.

¿Cómo nace esa idea?

Por mis dos hermanos. Mi familia tiene chacras en las afueras de Sullana. Entonces, estamos enfocados en la idea de sembrar.

¿El fútbol no te dejó un ‘sencillo’ extra para invertir en otro negocio?

Conozco el tema de la agricultura, gracias a mi papá. Me gusta estar en el campo. Es cierto, el fútbol me ha dado muchas cosas, pero ahora es cuando quiero respirar esa paz que nos regala la naturaleza.

¿No te ves como técnico y dirigiendo algún club?

No me veo en esa faceta. Pero sí me gustaría enseñarles a los más pequeños. Tampoco descarto la idea de ser un cazatalentos.

A propósito, ¿tú nunca trabajaste con un representante?



No. Yo solo veía mis cosas. Cuando Sampaoli intentó llevarme a Chile, me llamó. Pero las negociaciones no prosperaron, por mi avanzada edad.

¿Cambiarías el tercer puesto de la Copa América 2011 por una clasificación a un Mundial?

No, por nada del mundo. Le agradezco a Dios por regalarme esa alegría.

Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías?

Ser más drástico, para pelearme con esos dirigentes que no me ayudaron a ir jugar al extranjero.

¿Hay algún Chiroque en esta Selección Peruana?



[Risas]… No. Por ejemplo, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz y Paolo Hurtado son muy desequilibrantes.