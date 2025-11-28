Definitivamente, la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima es una de las noticias que más generó intriga en el plano deportivo. A falta de hacerse oficial por el club, el delantero no continuará en la temporada 2026 con la institución blanquiazul, simbolizando también una de las ausencias más significativas. El futuro del ‘Pirata’ ahora es incierto, pero hay un club que iría con todo por su fichaje: Sport Boys. El equipo rosado alista la oferta para el experimentado delantero de 41 años que quiere seguir en la Liga 1, al menos, una temporada más.

De acuerdo a información de L1 Radio, Sport Boys estuvo atento a la noticia de la no renovación de Barcos en Alianza Lima y comenzaron a contactar al jugador. En un inicio, solo fue una llamada para estar al tanto de la situación; sin embargo, ahora se encuentran hablando de temas económicos.

Uno de los puntos claves en la negociación es también la llegada de Norberto Araujo como DT de Sport Boys para la temporada 2026. El popular ‘Beto’ tuvo un paso por LDU y también coincidió con Hernán Barcos, por lo que fueron compañeros y existe una relación que podría facilitar las negociaciones.

El DT de 47 años tendría su primera experiencia en esta nueva faceta en el Perú y, de la mano del ‘Pirata’ podría formar una relación más sólida para el armado y adaptación al plantel en Liga 1. La intención de Hernán es quedarse en Lima por temas personales, teniendo en cuenta que llegó desde 2021 a Alianza Lima.

Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

¿Sport Boys es la única opción?

Por otro lado, se pudo conocer que el Callao sería la única opción más cercana para Barcos porque Sporting Cristal no está interesado en ficharlo. A pesar de haber sido ofrecido, desde tienda celeste tienen otros planes en su proyecto, por lo que no preguntaron por el jugado que, en este 2025, tuvo la oportunidad de marcar 14 goles entre Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1.

En relación a su salida de Alianza Lima, el delantero evitó pronunciarse a profundidad en la salida de los entrenamientos del club. Además, aún quedan -como mínimo- dos partidos por disputar porque los blanquiazules se medirán a Sporting Cristal en las semifinales del play-off de ida por el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores.

“Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablamos tranquilo. No voy a hablar ahora de mi salida sentado en mi carro, cuando sea una cosa seria y tranquila, ahí hablamos”, fueron las únicas palabras de Barcos.

Hernán Barcos sobre su salida de Alianza. (Video: Best Cable)

Incluso, su esposa Giuli Cunha dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en las últimas horas tras difundirse la noticia de la partida del ‘Pirata’. “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos”, fue el mensaje en un video compartido en sus redes sociales.

