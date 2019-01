Egidio Arévalo Ríos: "Perú dará que hablar en la Copa América"

Por: Josu Gogeascoechea S. / Sharles Hernández N.

La garra ‘charrúa’ se trasladó al Perú. Deportivo Municipal anunció el fichaje del año: Egidio Arévalo Ríos. El uruguayo, campeón de América y semifinalista de un mundial con su selección, llegó a la ‘Academia’ y sueña en grande. Depor conversó en exclusiva con el histórico volante.

¿Qué fue lo que te motivó a llegar a ‘Muni’?

El plus de jugar una Copa Sudamericana y seguir compitiendo a alto nivel fue importante para llegar, más allá de haber tenido la posibilidad de ir a Chile.



La mentalidad del jugador uruguayo es reconocida. ¿Cuánto puede servir eso en la Sudamericana?

Uno trata de aportar su experiencia y su calma fuera de la cancha, pero solo, no se puede ganar un partido. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival argentino (Colón) que no querrá quedar fuera y menos en su casa. Así que intentaremos sacar un buen resultado de locales para viajar más tranquilos allá.



Se fueron jugadores claves como Alfageme o Guarderas ¿Qué puedes aportar este año?

Tenemos un plantel espectacular. Esperemos que se pueda dar un título, ya que el club lo necesita mucho, pero yo no vengo para ser el mejor.



¿Cuánto cambiaste desde aquellas épocas cuando ibas en bus a los entrenamientos porque no tenías carro?

(Risas) Desde el 2006 hasta el momento han pasado más de 12 años. He ganado experiencia.



Por la fecha 15 rumbo a Brasil 2014, ‘Cacha’ visitó Lima con la ‘celeste’, que nos ganó 2-1 y dio un pase enorme para clasificar. Por la fecha 15 rumbo a Brasil 2014, ‘Cacha’ visitó Lima con la ‘celeste’, que nos ganó 2-1 y dio un pase enorme para clasificar. (Getty)

Tienes muchos tatuajes de los títulos que ganaste ¿Y si campeonas con Municipal?

Sí, hay veces que me he tatuado copas (tiene una en la pierna derecha) y otras veces me he hecho estrellas. Cuando logras algo fuera de tu país hay que grabarlo para toda la vida. Sin duda me tatuaría algo si logramos algo importante con el equipo.



En el fútbol peruano tendrás que jugar en altura, calor y llano ¿Cómo tomas eso?

Me ha tocado jugar mucho tiempo en México, donde también juegas a distintas alturas y condiciones. Espero adaptarme rápido al Perú para que no cuesten mucho los viajes.



Y la comida peruana...

Me han hablado muy bien de la comida, pero todavía no tengo la oportunidad de probarla. He llegado directo a la ‘pre’. Ya el fin de semana, cuando esté más libre, vamos a probar el cebiche.



Egidio Arévalo Ríos en el Mundial enfrentó Inglaterra. (AFP) Egidio Arévalo Ríos en el Mundial enfrentó Inglaterra. (AFP)

SANGRE CELESTE

Con la ‘mica’ celeste, ‘Cacha’ se consolidó en el once del ‘Maestro’ Tabárez con una característica particular que define a todo futbolista que haya nacido en la tierra de Diego Forlán y Luis Suárez.



¿Qué significa la garra ‘charrúa’ en Uruguay?

Es algo que se agarra desde que uno es niño. Nos caracteriza a todos. En cualquier colegio, calle o campo de fútbol juegan de la misma forma. Hasta aquellos que juegan solo por diversión no quieren perder.



Esa mística uruguaya se vio en aquel partido del 2010 contra Ghana ¿Qué sentiste cuando el ‘Loco’ Abreu ‘picó’ el penal definitivo?

Fue una locura tremenda para todo el país. Cuando la pelota entró pudimos festejar y después vimos las imágenes y nos dimos cuenta de la dimensión.



Con tu ‘sele’ has enfrentado a jugadores peruanos y ahora jugarás con ellos ¿Qué opinas de su calidad?

Hay grandísimos jugadores. A varios los he enfrentado en México -Cueva o Ruidíaz, por ejemplo- y he compartido vestuario con Pedro Gallese (en Veracruz). El peruano es reconocido a nivel mundial y dará que hablar en la Copa América.