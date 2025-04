El pasado viernes 25 de abril, 56 representantes de instituciones vinculadas al fútbol peruano, llámese clubes y entidades vinculadas a este deporte, votaron a favor en la Asamblea de Bases y respaldaron la gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual está encabezada por Agustín Lozano como presidente. Esto, por supuesto, no hizo que las críticas cesaran, por lo que el ente rector de nuestro balompié continúa bajo la lupa.

Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), charló con el programa Negroni Lo Sabe de Ovación y opinó sobre el resultado que dejó la última Asamblea de Bases. Asimismo, dio detalles de los problemas económicos que vienen afrontando algunos clubes a raíz del retraso en los pagos por parte de 1190 Sports.

Y es que según lo que señala el contrato para la explotación de los derechos televisivos de la Liga 1, 1190 Sports cuenta con un plazo de 60 días para realizar el pago mensual que le corresponde en el fideicomiso. Esto no ha sido bien recibido por varios clubes, pues ha llevado a que tengan inconvenientes con sus cuentas y se retrasen con el depósito de los sueldos de sus futbolistas.

La Asamblea de Bases se llevó a cabo en el hotel Hyatt Centric. (Foto: FPF)

Al respecto, Silva sostuvo: “En atraso no son muchos, hay clubes que han llegado a un arreglo interno con los chicos y no llegan a los dos meses. El problema es que no hay control sobre los atrasos, hubo un sistema de flexibilización con el sistema de control, a raíz del atraso con 1190 Sports y los derechos de televisión”.

Según su análisis, el presidente de la SAFAP consideró que la FPF debería tener las cosas más claras en cuanto a la fiscalización a los clubes y el pago de los salarios a sus trabajadores. “Si la FPF es la encargada de repartir los derechos y lo consigue tarde, ¿qué pasa con la fiscalización que la misma FPF tiene que hacer que los clubes cumplan?”, añadió.

Roberto Silva criticó la última Asamblea de Bases de la FPF. (Foto: SAFAP)

Cuestionamientos hacia el presupuesto presentado

Por otro lado, Roberto Silva criticó la presentación del presupuesto para el 2025 en la Asamblea de Bases del viernes, pues no está especificado el dinero que se tiene, sino la cantidad que se va a gastar a lo largo de la temporada. En esa línea, cuestionó que algo así haya sido aprobado por un 99 % de los asambleístas.

“Es una vergüenza lo presentado como presupuesto para el 2025 en la Asamblea. No se sabe cuánto es la cantidad del presupuesto, solo se sabe cuánto se va a gastar. Ni en la universidad te presentan un tipo de presupuesto de esa naturaleza y fue aprobado por mayoría”, afirmó.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde diciembre del 2018. (Foto: GEC)

Silva fue enfático al hablar de los derechos televisivos y la seguidilla de problemas que han aparecido desde el 2023, obstaculizando el rumbo ideal hacia donde debería ir el fútbol peruano. “Hay una situación que preocupa finalmente. Uno puede estar en desacuerdo, aprobar o no, lo que importa es hacia dónde estamos yendo, si hay estabilidad o no en el fútbol”, acotó.

“Si una empresa que perdió tanto dinero, seguirá perdiendo plata, si nos quedamos sin derechos de televisión, claramente un sector no sé cómo va a sobrevivir. La idea es tratar de evitar llegar a este punto”, aseveró, en referencia al vínculo de 1190 Sports y la posiblidad de que se firme una adenda para la extensión del contrato.

