Otro lío alrededor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este lunes, a través de una entrevista con Ovación, Fernando Vidal Ramírez, presidente de una de las salas de la Cámara de Resolución y Disputas, reveló que dicha dependencia fue cesada en diciembre del año pasado y desde entonces no está en funcionamiento. Según detalló, quien tomó dicha decisión fue el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, Agustín Lozano.

Vidal Ramírez explicó que el 18 de diciembre, el secretario técnico de la mencionada Cámara, Henry García, recibió la notificación de lo sucedido y hasta la fecha no se conoce el desenlace de esta medida tomada por la FPF. “El 18 de diciembre enviaron una carta al señor Henry García, que era el secretario técnico de la Cámara, diciéndole que cesaba en sus funciones y a que al día siguiente se incorporaba a otra dependencia de la FPF”, explicó en el programa Negrini Lo Sabe.

En esa misma línea, agregó que se ha dirigido directamente con la FPF sin recibir respuesta alguna e incluso ya se comunicó con la Agremiación de Futbolistas (Safap) para recibir un respaldo. “He presentado mi queja, ahora por razones de salud no puedo insistir. He hablado con la gente de Safap y he explicado que el asunto se debe a una decisión del consejo directivo o del presidente de la FPF que nos han dejado sin poder funcionar”, acotó.

Vidal Ramírez mostró su preocupación de que esta medida se dé justo cuando la Liga 1 está pasando por un mercado de fichajes activo, en donde se ven los diversos casos que hay sobre la finalización de los contratos de los futbolistas con los clubes. Además, dejó entrever que esta postura de la FPF podría tratarse de algunos intereses particulares.

“No puede funcionar y menos en una etapa en la que se ven los casos de fenecimiento de vínculos contractual entre los jugadores y los clubes. No sé qué intereses pueden haber movido al presidente de la FPF para dejar a la Cámara sin movimiento. Aquí hay algo raro realmente, que debe investigarse, esclarecer los hechos y ver responsabilidades”, apuntó.





Presiones por parte de la FPF

Fernando Vidal Ramírez reveló una situación bastante preocupante en la FPF, pues remarcó que, cuando Henry García estaba activo en su cargo en la Cámara de Resolución y Disputas, reciba varias citaciones desde los altos mandos para presionarlo, esperando que las resoluciones de su dependencia salieran de determinaba manera. Bajo esta medida, la Secretaría General le mostraba su malestar por su trabajo.

“Él estaba nombrado por la Federación, cuando era presidente (Edwin) Oviedo, pero con la aceptación nuestra. Al señor (Henry) García lo presionaban bastante para que las cosas salieran de manera distinta a como debían salir pero la Cámara ha respetado y mantenido su autonomía. Lo citaban, le hacían saber que no estaban contentos, lo presionaban con los casos de cual o tal club, lo citaba el directorio, la Secretaría General”, puntualizó.





