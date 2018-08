Fútbol Femenino: continúan las inscripciones para Liga organizada por Conmebol que se jugará en Perú

Las Ligas de Desarrollo Femenino Sub-14 y Sub - 16 de la Conmebol se desarrollarán por segundo año consecutivo en el Perú y las inscripciones ya están abiertas. Esta vez, la competencia se llevará a cabo en 5 ciudades de nuestro país.

En setiembre próximo iniciará el torneo LIGAS DE DESARROLLO FEMENINO SUB-14 Y SUB-16, el cual forma parte del Programa Evolución de la Dirección de Desarrollo de CONMEBOL y se realizará en sus 10 asociaciones miembros. Es por ello que, por segundo año consecutivo, la FPF organizará dicho certamen en las ciudades de Lima, Trujillo, Pucallpa, Cusco y Arequipa. Su objetivo principal es fomentar, desde sus raíces, la práctica del fútbol femenino en Sudamérica.



Este campeonato se dividirá en las siguientes fases: Local, Nacional y Sudamericano. Los 3 mejores equipos a nivel continental – de la categoría Sub 14 – participarán en la Copa Disney, un torneo sin precedentes que tendrá como sede los parques de Disney World. En tanto, los equipos campeones en las categorías Sub 16 serán premiados con una beca de estudios de inglés.



La formación y educación de las jóvenes atletas también constituye un punto de importancia para la CONMEBOL. La solicitud de la inscripción de los equipos – de ambas categorías – deberán hacerla a través del correo electrónico: ligasdedesarrollofemeninas@fpf.org.pe. Indicando los siguientes datos:



• Nombre del equipo.

• Categoría a participar.

• Ciudad en la cual se encuentra.

• Persona responsable.

Es necesario indicar que los planteles a inscribirse no tienen que ser federados necesariamente, es decir, pueden inscribirse clubes, clubes de barrio, colegios, equipos de amigas, etc.



Las inscripciones de los equipos de fútbol femenino se llevarán a cabo hasta el día viernes 24 de agosto del 2018. Todavía queda tiempo para anotarse.