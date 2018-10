Casos de futbolistas profesionales que comparten su tiempo entre estudios y otros trabajos hay muchos. Pero cuando el fútbol pasa a un segundo plano, pues no representa un ingreso económico, entonces estamos ante un pasatiempo más. Un 'hobby'. Y eso precisamente es el fútbol femenino en el Perú , que aún tiene un largo camino por recorrer camino a la profesionalización, pese a que instituciones y sobre todo jugadoras, luchan para escapar de la informalidad, aunque solas.

La realidad de las futbolistas: un caso de muchos

Jimena Aguilar. 29 años. Jugadora de las categorías 'Fútbol 7' y 'Fútbol 11'. Divide su tiempo entre las clases y su trabajo, y por las noches se as arregla para entrenar porque el fin de semana suele haber competencia. Hasta ahí, tal vez, nada fuera de lo común.



Sin embargo, las prácticas con los clubes con los que ella participa corren por su propia cuenta: pasajes, utilería, e incluso asistencia médica si fuera necesario. Y no necesariamente porque los equipos no lo quieran, sino porque simplemente no cuentan con el presupuesto ni para las necesidades básicas.



El día a día de Jimena es el de la mayoría de futbolistas en el país, quienes siguen pateando el balón, solas, mientras esperan que las instituciones que deben empujar este 'coche' lo pongan a andar de una vez.

La nueva generación

¿Entonces para qué tanto sacrificio?Además de la evidente pasión que el fútbol genera tanto en Jimena como en todas las futbolistas, ellas, que no juegan por dinero, hallan consuelo pensando que sus esfuerzos serán aprovechados por quienes vienen detrás.



Porque si al menos algo viene desarrollándose, es el trabajo en menores. Aunque la profesionalización, como vemos, incluso para ellas, aún parece estar muy lejana.

Iniciativas del exterior

. La Conmebol anunció que, para la próxima temporada, todos los equipos que participen en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana deberán contar con un plantel femenino.

​

. La FIFA eligió a Perú para dar marcha al 'FIFA Girls Academy': habrá escuelas de fútbol femenino en cinco ciudades del país.