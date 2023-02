¿Cómo tomas este nuevo desafío como asistente técnica de Alianza Lima Femenino?

A mí siempre me preguntaban: “¿Qué vas a hacer Adriana después de jugar?” Y no la tenía clara. Yo había hecho mis cursos como entrenadora, todo, pero, nunca había ejercido. Luego vino esta oportunidad, llegué acá a Alianza, el club me recibió muy bien, el comando técnico y las chicas me recibieron muy bien. Estoy con ganas de aprender, de crecer y de apoyar el fútbol femenino que es lo más importante. El club, las chicas y todo el comando nos estamos enfocando en el tricampeonato.

Hace algunos años pensabas retirarte del fútbol, ¿qué fue aquello que te motivo a seguir?

Sí, yo ya me quería retirar el anteaño pasado, no jugar el año pasado. Pero por circunstancias en el club cuando estaba en Vallejo en su momento, terminé jugando el campeonato. De ahí vinieron otras ofertas para ser parte del comando técnico. Es más, me preguntaban si quería jugar o ya no. Sisy (Quiroz) se contactó conmigo y me comenta acerca del nuevo comando técnico.

¿Cómo es tu vínculo con Alianza lima?

Una de las cosas por la que a mí me gusta el fútbol es por mi abuelo que trabajaba en Alianza, desde chica me trajo al estadio, siempre estuve ligada al club por fuera. Nunca llegué a jugar por Alianza, yo siempre digo que cuando una empieza a jugar ya te vuelves hincha del equipo donde eres. Alianza puede tener un poquito más del resto, pero yo siempre voy a dar el 100% esté donde esté y si es Alianza el 200%, pero siempre habrá ese cariño por el club.

¿Cómo se están llevando los trabajos junto con el profesor Jhon Ortiz?

Algo que me sorprendió cuando lo conocí es que él llegó y conocía a todas las chicas, o sea había hecho su trabajo, conocía el estilo de cada una de ellas, ya las había estudiado. El ‘profe’ es un entrenador de fútbol femenino, se nota que sabe y conoce mucho de este mundo. Su juego es muy rápido por las bandas y creo que llega muy bien a Alianza. Las chicas están emocionadas y es que un cambio te genera eso.

Ya van casi 10 refuerzos de cara al inicio de la liga, ¿qué tal se han incorporado las nuevas chicas al equipo?

Las mismas chicas que han llegado, que he conversado mucho con ellas me mencionan que no sabían qué era sentirse en un club como es Alianza Lima, me cuentan que se sienten muy bien y es que el resto del equipo las han acogido, además que la tienen muy clara, que es lograr el objetivo del tricampeonato. Las chicas que tenemos vienen a sumar no a restar, eso nos conviene a todas.

¿Sientes presión al pertenecer a un club como lo es Alianza Lima?

La verdad que no, en este tema yo he pasado tantas cosas como deportista que el comando técnico lo debe ver igual. Es un equipo grande, objetivos grandes y jugadoras grandes, se podría decir que tengo que hacer mejor las cosas, pero es parte de, además que te lo compensas porque te dan todo lo que necesitas. Entonces, presión no debe haber, lo que tienes que hacer es trabajar.

En tu experiencia como jugadora hasta la actualidad, ¿qué tanto ha evolucionado la Liga Femenina?

La liga ha evolucionado muchísimo, esperemos que siga creciendo. El año pasado hubo un campeonato descentralizado por primera vez. Este año va a haber más equipos de provincia, van a viajar más y esperemos que en algún momento se den el ida y vuelta, igual que los chicos. Basándose en el formato del año pasado, haciendo la liga y de ahí pasas a una liguilla, los seis primeros, pero nada como los partidos ida y vuelta. Yo creo que eso se va a dar poco a poco, lo importante es que estamos avanzando.

¿Imaginaste vivir ese cambio como jugadora?

En algún momento se iba a dar, sí me lo imaginé, pero ¿Qué se dé ya? No. Yo pensaba que se iba a demorar un poco más. Encantadísima que se dé y que pude haberlo vivido, que esté jugando cuando se televisaron los partidos. El estadio lleno yo sabía que se iba a dar porque se veía que la gente iba a los estadios, hablaban cada vez más del femenino, pero sí, se dio bien rápido.

Lo bueno es que también está creciendo el interés...

Una de las cosas que a mí me agradó mucho de la final contra Mannucci fue de que el público no solo vino a ver a Alianza Lima como tal, como club, sino que vino a ver a las chicas, porque sabían quiénes iban a jugar. Fue un estadio lleno no solo porque eran hinchas, sino porque en verdad querían verlas porque las conocen.

Aparte del ‘tricampeonato’ uno de los grandes objetivos es pelear la Copa Libertadores...

Sí, Alianza con el ‘profe’ Jhon en la cabeza, la sabe bien y la tiene muy clara que para jugar en la Libertadores tiene que campeonar. Él se puede preparar, decir muchas cosas, pero si tú no campeonas, no juegas Libertadores. Lo que él quiere de este equipo es que juegue a nivel de una Copa Libertadores, ya estar preparados para que no pase lo del año pasado. Ese corto plazo de prepararse para un torneo internacional. El club ya no quiere que pase eso, por eso debemos estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar.

¿Una meta personal que tengas en esta nueva etapa?

Que me vaya bien y que pueda transmitirle mis conocimientos a las chicas, que puedan percibir y se den cuenta que soy un apoyo. Quiero que sientan que estoy acá por realmente soy útil y puedo darles algo, que, si a ellas se le queda algo de lo que yo les digo, para mí va a ser el objetivo.

¿Te has visto en un futuro en el papel de entrenadora?

Yo tengo que crecer, quemar etapas, empezar desde abajo y ser persistente. Lo de ser entrenadora ahora no lo tengo en mi mente. En esto estoy aprendiendo, estoy en otra etapa, ya no estoy en el camerino coma antes, ahora estoy afuera y me siento bien. Mis objetivos son claros y quiero crecer y las chicas por si solas me lo están poniendo fácil por así decirlo.

