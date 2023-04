Se acabó la espera. Este sábado 1 de abril, la Liga Femenina del fútbol peruano abrió el telón con el debut de Alianza Lima. El actual bicampeón, de la mano del nuevo técnico colombiano Jhon Ortíz, inició con pie derecho el campeonato: goleó 8-0 a Universidad San Martín en el Iván Elías Moreno, y se ilusiona con un nuevo título nacional.

Como se recuerda, las íntimas no pudieron recibir a las ‘santas’ en el estadio Alejandro Villanueva, debido a que este sábado el primer equipo masculino de Alianza Lima jugará ante Cienciano en La Victoria por la Ligue 1. Pero la localía no influyó, porque el equipo no se hizo problemas en Villa El Salvador.

Al punto que desde el arranque de las acciones, las dirigidas por Jhon Ortíz tomaron el control del juego y los goles comenzaron a caer por su propio peso. A los 8 minutos del primer tiempo, Yomira Tacilla fue la encargada de abrir la cuenta con un potente disparo de derecha.

Posteriormente, Tifani Molina (24′) en dos ocasiones (28′ y 35′) y Sandy Dorador, también con doblete (28′ y 45′+1), ampliaron la ventaja para irse al descanso con un contunde 6-0 a favor.

Para el complemento, Alianza Lima mantuvo la hegemonía en el terreno de juego, aunque bajó un poco las revoluciones y solo pudo anotar un par de goles más, a través de Neidy Romero (54′) y Molina sobre el final 90′+1. Así, las blanquiazules sumaron sus tres primeros puntos en el torneo.

La lucha continúa

Por su parte, este domingo se jugará el partido de la fecha: Universitario de Deportes choca ante Sporting Cristal. Dos equipos históricos y que el año pasado alcanzaron jugar el hexagonal final del campeonato. Cabe resaltar que desde este año, todos los partidos de la Liga Femenina podrás ser vistos a través de las pantallas de Directv Sports y Nativa, una opción nacional.





