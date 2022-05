Existen muchas razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Nuestra cultura, comida, idiomas, geografía, danzas, Macchu Picchu, y otros interminables motivos. Sin embargo, en esta lista, el fútbol no aparece. Pues, aunque hubo una ‘generación dorada’, que nos hizo sonreír entre los años 70 y 80, y hoy existe un Ricardo Gareca y una Selección Peruana que nos ilusionan con una nueva clasificación el Mundial, el país nunca ha sido potencia y desde el exterior -casi siempre- ha sido visto con tristeza. Y no es para menos.

En los últimos siete años, cuando las cosas pudieron mejorar, dado el buen presente de la Selección, nada cambió. A nivel de clubes siguieron los problemas y el bajo nivel de los equipos se vio reflejado en las discretas participaciones en Copa Libertadores. Las instituciones nada aprendieron de las mejoras que se dieron en Videna con el equipo mayor del ‘Tigre’; y aún cuando hubieron ‘chispazos’ positivos en la Copa Sudamericana, no alcanzaron para tener una participación destacable.

Profesionalismo en la Videna

Ricardo Gareca llegó a Perú en marzo del 2015 con un objetivo claro: clasificar a Perú a una Copa del Mundo. Algo que no conseguía desde España 82. En principio, la meta estaba puesta en Qatar 2022, pero las cosas salieron mejor de lo esperado y, con una dosis de suerte, se alcanzó el cupo al repechaje, donde se selló la clasificación a Rusia 2018, tras vencer a Nueva Zelanda en Lima.

Sin embargo, más allá de la ayuda que recibimos -por la resolución de FIFA en contra de Bolivia por alinear al defensor Nelson Cabrera- la blanquirroja pudo llegar a estas instancias y salir airoso producto de una serie de mejoras que se venían dando en el recinto de San Luis. La más importante fue el aspecto psicológico.

Cuando el ‘Tigre’ resaltó en su primera conferencia de prensa la confianza que le tenía al jugador peruano, entre líneas advertía lo que iba a suceder: implementaría un plan de trabajo para que el futbolista comience a mejorar en lo emocional y se convenza de su capacidad, de su talento.

Otro punto a destacar fue la tecnología que permitió recoger todos los datos de los seleccionados. En el 2018, según reveló un informe de Canal N, el comando técnico de Ricardo Gareca trajo un software a La Videna, que se convirtió en parte del éxito de la campaña ‘bicolor’ rumbo al Mundial.

“Te detallan el rendimiento específico de cada jugador. Ya sea en espacio corto o largo o determinados espacios del campo. Con determinadas variables, sacan conclusiones para luego explicarle al jugador en dónde puede correr mejor o en qué falla”, explicó Juan Carlos Oblitas en aquel entonces.

“Néstor Bonillo pidió trabajar con Adrián Vaccarini, porque era él el que estaba más empapado de estos temas. Hemos reforzado con dos chicos que trabajaron mucho en el hockey (mellizos). Ellos son súper especializados”, continuó explicando el director deportivo de la Selección.

Selección peruana inició los entrenamientos para el repechaje al Mundial Qatar 2022. (Foto: FPF)

Y por último, se recolectó todos los datos físicos de los futbolistas con plicómetro para tener una información detallada de la medición de sus pliegues cutáneos y con ellos tener cifras exactas de su porcentaje de agua, retención de líquidos, masa muscular, entre otros. Esto les permitiría adquirir una mejor alimentación y con ello un rendimiento más óptimo. Así, con toda esta información recolectada, el profesor Gareca podía decidir si llamar o no a un jugador en su convocatoria.

¿Qué pasó con los clubes? Desde el 2018, en el Reglamento de Licencias de la Liga 1, artículo 59, se obligó a los clubes a contar con un psicólogo. “A partir del 2018, la Entidad Solicitante deberá designar un psicólogo que brinde asesoría psicológica a los Jugadores del primer equipo, el equipo de reserva, los equipos juveniles y de menores, quien deberá estar titulado y con inscripción vigente ante la autoridad competente. Deberá contar con una experiencia profesional previa en su especialidad y, de preferencia, relacionada al deporte”, se lee en el acápite.

Así como también un nutricionista (artículo 58) que lleve las medidas de los deportistas. “Debe llevar a cabo como mínimo controles trimestrales de los Jugadores. Estas evaluaciones deben ser presentadas a la Gerencia y al Nutricionista de la FPF antes del inicio del Campeonato y al último día útil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre del año al que corresponde la Licencia”, dice el documento. En tanto, la tecnología, no es obligatoria.

No obstante, aunque la Selección sirvió de ejemplo, a raíz de su clasificación, y se implementaron estos puntos en las Licencias del torneo local, el verdadero problema radica en el cumplimiento de los mismos a un nivel profesional y en todos los equipos del campeonato. Pues solo con la ejecución de los mismos se podrán ver resultados, tal y como ocurrió con la bicolor y los futbolistas que lograron dar el salto al extranjero, y que hasta hoy se mantienen. Caso de Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Alexander Callens, entre otros.

Historias paralelas

2015. Ricardo Gareca se sentó por primera vez en el auditorio de la Videna para ser presentado como el nuevo técnico de la Selección, el 3 de marzo del 2015. Su debut con la bicolor fue en un partido amistoso contra Venezuela, donde cayó 0-1. No obstante, dos meses después, tuvo su primera competencia oficial: la Copa América de Chile, donde logró un tercer puesto.

Aquel año, en la Copa Libertadores, participaron Sporting Cristal, Juan Aurich y Alianza Lima. En la primera fase, los blanquiazules perdieron contra Huracán de Argentina con marcador un global de 4-0 y fueron eliminados. En tanto, en la fase de grupos, los chiclayanos y los rimenses quedaron terceros con seis (una victoria y tres empates) y siete puntos (1 victoria y cuatro empates), respectivamente.

Mientras que, en la Copa Sudamericana, asistieron Melgar, Unión Comercio, Universitario y León de Huánuco. Ninguno llegó a octavos de final. Y solo los cremas llegaron a la segunda fase, donde fueron eliminados por Defensor Sporting de Uruguay.

2016. Otro buen año para la Selección Peruana que empezó a demostrar su poderío en las Copas América. Quedamos quintos en la edición Centenario, que se disputó en Estados Unidos. Fue un punto de quiebre para la bicolor que empezó a definir al equipo que nos llevaría al Mundial después de 36 años.

¿La Libertadores? Nuevamente, tuvo malos resultados para Perú. Melgar, Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo fueron nuestros representantes. Los norteños quedaron fuera, tras perder 1-2 contra Sao Paulo en la primera instancia (empataron 1-1 en la ida y perdieron 0-1 en la vuelta). Mientras que los rojinegros y los celestes fueron últimos en sus grupos, y solo este último logró ganar un partido ante Huracán.

En la ‘Suda’, Real Garcilaso, Sport Huancayo, Deportivo Municipal y Universitario no lograron el objetivo. Es más, a la segunda fase solo accedieron Garcilaso y Huancayo, pero fueron retirados de inmediato por Palestino y Sol de América, respectivamente.

2017. El mejor año de Ricardo Gareca al mando de la bicolor. Logró acceder al repechaje ante Nueva Zelanda y salió victorioso, clasificando a Perú a un Mundial, después de 36 años. ¿A nivel de clubes? En la Libertadores, Municipal y Universitario jugaron las fases previas y no lograron avanzar. Y Melgar y Sporting Cristal disputaron las fases de grupos. Solo los arequipeños obtuvieron un triunfo. Mientras que en la Sudamericana, tuvimos cuatro representantes (Alianza Lima, Comerciantes Unidos, Sport Huancayo y Juan Aurich), y ni siquiera uno avanzó a la segunda fase.

2018. El año de Rusia 2018. La Selección Peruana no consiguió avanzar de la fase de grupos, pero se despidió con una victoria ante Australia por 0-2 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. El Mundial se jugó en julio y ya para ese entonces no había ningún club peruano que continuara su participación en la Libertadores. Nuevamente, quedamos últimos en fase de grupos (Real Garcilaso y Alianza Lima), y los que disputaron la fase previa (Melgar y Universitario) no pudieron avanzar.

En la Sudamericana, solo Sport Huancayo llegó a la segunda fase, tras vencer a Unión Española por 3-0 en el global. Pero, en esta instancia quedó fuera, luego de que Caracas gane 6-3 (2-0 y 4-3). Estos partidos se jugaron el 17 y el 24 de julio.

2019. Luego de 44 años, Perú volvió a disputar una final de Copa América. Fue en Brasil 2019, con el equipo local, tras derrotar 3-0 a Chile en el ‘Clásico del Sur’. La ‘Canarinha’ se quedó con el trofeo, pero fue otro logro histórico del ‘Tigre’ Gareca.

En la Libertadores mejoramos, en cierta medida. Cristal y Melgar accedieron a la Sudamericana, tras quedar terceros en sus grupos. Allí los rimenses llegaron hasta octavos de final, donde se enfrentaron a Zulia de Venezuela. En la ida, perdieron 1-0 y en la vuelta empataron 3-3. Los goles de visita les jugaron en contra.

Binacional cayó 8-0 ante River Plate en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. (Fotos: EFE)

2020. El 2020 llegó con la pandemia y la Selección Peruana no tuvo mayor movimiento. Sin embargo, a nivel de clubes la sufrimos, siendo la goleada por 8-0 de River Plate a Deportivo Binacional la derrota que quedará grabada en la historia como la peor de los clubes peruanos a nivel internacional. No accedimos a octavos y tampoco a la Sudamericana por este medio. Pero sí, Sport Huancayo, logró avanzar hasta octavos, donde perdió con Coquimbo Unido.

2021. Vencimos a Venezuela en Caracas y con ello Gareca desbloqueo un nuevo objetivo. ¿Los clubes? La historia se volvió a repetir. En la Libertadores, nada. Solo Cristal logró avanzar a la ‘Suda’, donde logró acceder a los cuartos de final, donde perdió con Peñarol ambos partidos (3-1 y 1-0).

2022. El año no termina pero la blanquirroja está a punto de conseguir su segunda clasificación a un Mundial de forma consecutiva. El próximo 13 de junio disputaremos el repechaje ante Australia o Emiratos Árabes, que nos pondrá en otra cita mundialista. Sin embargo, la misma suerte no la tuvieron los cuatro clubes peruanos (Universitario, Vallejo, Alianza Lima y Sporting Cristal) que jugaron la Libertadores y que rápidamente fueron borrados. Es más, este año lograron un nuevo ‘récord’: no hubo ni una sola victoria. La primera vez que ocurre algo así en los últimos 22 años.

Por su parte, en la Sudamericana, Melgar sí está dando qué hablar. Superó la fase de grupos, tras vencer 3-1 a Cuiabá. ¿Las razones de su éxito? Juan Carlos Oblitas nos las explicaba semanas atrás:

“‘Hazaña de Melgar’. No es una hazaña, porque es un equipo que viene haciendo temporadas buenas en torneos internacionales, en el medio local, y eso es producto del trabajo que viene realizando. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Universitario y Sporting Cristal llegaron a finales de Libertadores no fue un trabajo del año anterior. Se consiguió gracias a un proceso muy largo. Muy distinto a la campaña de Cienciano en la Sudamericana y Recopa. Eso fue más de un momento a otro. Se juntaron los dioses y alinearon las estrellas para que suceda. Además, llegó un técnico con la capacidad de Freddy (Ternero)”, nos dijo. Aún hay mucho por aprender.

