Silvana Alfaro vivió dos puntos claves en su carrera. Tras empezar en Sporting Cristal, para luego ganar notoriedad en Deportivo Municipal, dio el salto que tanto esperaba: llegar a Racing Club. No fue sencillo. Si bien el ritmo de trabajo y la disciplina ya los tenía interiorizados, había un detalle con el que no contaba: el apoyo de los hinchas. Hasta la llegada de la pandemia del coronavius, la Liga Femenina Peruana no contaba con espacios para que los aficionados alienten a las jugadoras, hasta que desde el 2022 se abrieron las puertas de los estadios. En cambio, cuando arribó a Argentina a finales del 2020 se dio cuenta de que cada club ya tenía un número fiel de seguidores que partido a partido las iba a alentar. Si bien al inicio la guardameta de Universitario de Deportes pensó que mil personas en el Cilindro de Avellaneda era increíble, jamás imaginó que 40 mil hinchas la recibirían a ella y a todo el plantel en la final 2023 en el Monumental de Ate. Dos puntos de quiebre que no han hecho más que reforzar el mensaje que quiere dar a cada mujer que anhela dedicarse al fútbol femenino en el Perú.

Depor conversó la portera en un diálogo que no solo hizo un repaso por su trayectoria y la evolución de aquella chica que arrancó en menores en el Rímac y que ahora es convocada a la Selección Peruana Femenina, sino también muestra su punto de vista sobre qué temas aún faltan por trabajar en el deporte para las mujeres y la importancia de respetar los valores que como profesional quieres plasmar.

Un año cargado de emociones, con el título nacional y la Copa Libertadores. Cierras un buen año, pero ya empieza otro, ¿qué planes para el siguiente?

Este año fue bastante importante para la ‘U’. Creo que, en distintas categorías, especialmente, con nosotras. Realmente fue muy emotivo y, en mi caso, fue mi primer torneo ganado, así que creo que fue un año muy muy bueno. Para el siguiente se vienen más cosas, mucho más exigentes, porque se viene el centenario del club, sabemos y tenemos el objetivo del bicampeonato. Con esto en mente, comenzamos la pretemporada el 5 de enero para poder lograr nuevamente el objetivo.

¿Hasta cuándo es tu contrato con Universitario?

Estuve en conversaciones con el club. Obviamente, mi objetivo para el siguiente año era quedarme y ya hemos llegado a un acuerdo por un año más, así que estoy bastante feliz por eso.

Respecto a la competencia en el arco con Annie del Carpio, ¿cómo lo manejaron?

Lo llevamos bastante bien todo el año. El ‘profe’ tiene una manera de trabajar con las arqueras, que básicamente se trata de la rotación uno a uno, que la llevamos bien este año. Ahora se viene una nueva temporada, donde vamos a competir de la mejor forma para lograr cada una sus objetivos individuales, pero -sobre todo- el grupal, que es lo principal. Pero, en general, hemos manejado bien la competencia, de hecho, eso nos exige día a día para estar a punto al momento que te toque. Solo hay que sostener el nivel.

Jhonn Tierradentro le dio su sello al equipo esta temporada. ¿Cómo fue trabajar con él?

Hay bastante química con el cuerpo técnico, creo que todas hemos estado a la par para poder lograr el objetivo. De hecho, el poder tener esa confianza y trabajo conjunto nos va a ayudar a que el siguiente no arranquemos de cero, sino que vayamos mejorando a partir de lo que se hizo este 2023. El grupo está unido y eso fue lo que nos sacó adelante en las finales, saber que el grupo, incluyendo cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, hinchada y personal del club, está unido y va por un solo objetivo. Eso, además de lo deportivo, te impulsa a poder lograr lo que te propongas.

Arrancaste tu carrera desde los 15 años, vistiendo las camisetas de Sporting Cristal y Deportivo Municipal. ¿Qué lecciones te dejaron estos equipos, antes de migrar a Argentina?

Sporting Cristal fue el club que me ayudó a formarme como profesional, más allá de si la liga o no tenga esta categoría (porque sabemos que estamos en camino a la profesionalización). Fue bastante importante mi estadía allí, así como en Municipal. Recuerdo que en el 2019 me ceden a préstamo al ‘Muni’ para tener más minutos en la liga y de hecho que lo logré, porque pude acumular más partidos y, con ello, poder establecerme en la Selección Peruana, de acuerdo con la categoría en la que estaba. Yo creo que mi paso por ambos equipos me permitió cumplir mis objetivos deportivos, así como el aceptar que el fútbol ya no lo iba a manejar solo como un hobbie, sino como profesional para así apuntar al extranjero.

¿Cuál fue la evolución que has notado en ti, desde que empezaste en las divisiones menores?

Hubo muchos cambios en mi carrera. Primero comprender qué ser un futbolista profesional y luego entender que esta carrera va más allá de jugar bien. Este es un trabajo 24/7 los 365 días del año, con disciplina y orden, porque no solo se trata de ir al club a entrenar, sino otras cosas, como la nutrición, el descanso, las terapias y creo que ello ha ido cambiando año a año. Creo que pasa por un tema más estructural, más allá de jugar, y de la mentalidad de entender el fútbol, porque se puede jugar bien, pero implica también la parte táctica, estratégica, el pensar cómo llevar el juego. Si a eso le sumamos la parte psicológica, que es algo que aprendí con el tiempo, la importancia de la psicología deportiva y que hoy valoro mucho. Todo ello forma a un jugador profesional, para que pueda desenvolverse en una liga competitiva. Obviamente, todo ello lo aprendí con el tiempo.

Anteriormente, no se había visto de forma tan amplia el que se trabaje con coachs y psicólogos, esto lo aprendí más en Argentina, donde teníamos a una profesional que nos acompañaba todos los días en Racing. Hoy en día, en Universitario tenemos un coach, personas importantes que sabes que te van a ayudar a sobrellevar la competencia y no solo ello, también la presión externa, con las redes sociales y otros factores.

¿Qué significa Racing Club para ti y qué puntos rescatas de tu paso por la liga argentina?

En Argentina aprendí muchísimo. Fue mi primera experiencia internacional y en un torneo casi al 100% profesional, porque creo que actualmente ya se encuentra en un 70% u 80% de contratos profesionales. Incluso, fue de mis primeras veces que jugué en un estadio con gente, con los hinchas del club en el Cilindro de Avellaneda, así como tener viajes por provincia y más. Me enseñó mucho, además que me permitió exigirme más en temas de rendimiento y de cómo debe ser la estructura de un club y la importancia de la gestión interna.

Otro punto que debo destacar es el trabajo para que haya una liga 1, 2 y 3 femenina, además de contar con competencia por ciudades o provincias, que es lo que te hace llegar, por ejemplo, a la C y luego seguir escalando. Allá hay equipos grandes que tuvieron que sufrir el descenso, como hay otros más pequeños y que hoy son exponentes del fútbol femenino en Argentina, tras comenzar en una liga de la ciudad, luego ascendió a la C, totalmente invictos, pasó a la B con la misma racha y hoy está en la A, incluso, llegó a la final contra Boca Juniors. Hablo de Belgrano.

Además, hay un trabajo formativo, con una Sub-16, Sub-19 y una reserva, donde juegas hasta los 22 años, más o menos, y que permite que no saltes pasos. Ves la diferencia entre las jugadoras de 17 años con las que tienen 19, pero acá de frente juegas en Primera. Este es un punto estructural distinto y, si bien no estamos lejos a nivel de marketing, desarrollo de liga (rescato que tuvimos muchos viajes y se dieron de la mejor forma), con puntos por mejorar, claro, pero estamos por buen camino, solo resta la creación de distintas ligas para seguir creciendo, así como las categorías menores, para que se pueda mejorar competitivamente.

Y a nivel personal, ¿cómo fue para ti esta experiencia en Argentina?

Uno de los puntos que me gustó mucho fueron los hinchas. Antes de irme a jugar allá, jugábamos en la Videna y no había espacio para una hinchada y no había visibilidad. Cuando lo viví allá fue una locura, ver mil personas, incluso 500, ya era un montón y en el Cilindro, como me tocó frente a San Lorenzo con 6 mil personas, significó algo nuevo para mí que me hizo súper feliz. Disfruté lo que era jugar con hinchada local y con hinchada visitante, que te sirven de experiencia y que llegas a disfrutar, pero si todo eso creí que era grande, lo que viví en la ‘U’ lo superó.

Uno de mis primeros partidos con Universitario fue en Iquitos, de visita, eran 8 mil o 9 mil personas, pero todos de la ‘U’. Yo era visita, pero sentía que jugaba de local y es algo que noté a lo largo de la temporada, que Universitario es local a donde vaya. Me tocó en Cutervo, en Arequipa, en Trujillo, con recibimientos en los hoteles, con hinchas esperando a las afueras de los estadios, pero la final fue otra cosa. Por eso, mucha gente quiere venir -y no es broma-, tengo amigas de otros países que hoy en día ya no ven a Perú como una liga donde no hay nivel, al contrario, ven que se está dando un crecimiento y quieren formar parte de eso. A nivel internacional, estamos dando esa visión de que se está mejorando, se están cambiando cosas y que los hinchas te acompañan, algo que mayormente no ves en otros países.

Por lo que cuentas, ¿cuánto pesa la gestión de la imagen de un club?

Desde que se comenzó a transmitir la liga, le permitió potenciar, no solo a los clubes, sino al torneo, para que marcas apuesten por este proyecto. Esto permite que se tenga un mayor trabajo a nivel estructural, también ayuda a la visibilidad de los deportistas, quienes ahora pueden ser figuras de una marca. Se ha crecido mucho a nivel de marketing, lo que permite que, además de que te valoren por tu trabajo como deportista, también lo hacen a partir de tu marca personal y cómo esta puede ir de la mano con grandes marcas que apuestan por ti. En esta ecuación no podemos dejar de lado el plus que da la imagen del club a cada jugadora y que te puede abrir puertas para seguir creciendo.

Por ejemplo, en Argentina, gracias al trabajo que hice, pude establecer ese lazo con los hinchas, que -de hecho- hay un montón allá, al igual que aquí con la ‘U’. Sin el apoyo de los hinchas, tal vez no se hubiera logrado el objetivo. Como digo, la afición te genera una gran motivación, pero es algo que tomo con mucha responsabilidad, porque el estar expuesta a redes hace que puedas recibir mensajes positivos como negativos. Si bien el fútbol femenino está creciendo, aún hay muchas personas a las que no les gusta, así que no es tan sencillo, hay mucha controversia. De mi parte, trato de transmitir todas las cosas positivas que hago día a día, los entrenamientos, lo logros que alcanzo y ser, de algún modo, una motivación para otras personas. Me enfoco en ello, cuando estoy fuera de las canchas, en compartir mis valores.

Si bien se ha crecido en el desarrollo del fútbol femenino, aún hay temas por trabajar. ¿Qué factores quedan por superar para tener una liga profesional en el país?

Es importante tomar esto como un proceso. Esto no va a pasar de un día para otro, pero nuestro gran problema fue empezar tarde. Porque, por ejemplo, lo que pasa hoy en Argentina no se dio en poco tiempo, se dio un proceso que fue avanzando con los años, con la lucha que tuvieron las jugadoras con la federación y con los clubes hace tiempo. Nosotras recién estamos encaminadas, por eso es difícil ver ese cambio tan rápido, que lo vamos a presenciar, pero para ello falta muchísimo. Una realidad es que las jugadoras de fútbol en el Perú no se pueden dedicar enteramente al deporte, porque no es algo que te pueda mantener acá, más todos los gatos que implica ser deportista.

Por ello, creo que el error estuvo en la tardanza que hubo para implementar lo que hoy estamos viendo. No es que haya diferencias abismales con otros equipos de Sudamérica, el problema es que empezamos tarde. Ahora hay que seguir avanzando para estar a la par de otros países, como Brasil y Argentina. Hay que solidificar la liga y sentar un camino real hacia la profesionalización. Depende mucho de la Federación, pero también de los clubes, no solo de los que están arriba de la tabla, sino de todos los que compiten. Obvio, sabemos que la economía de cada institución es distinta, pero considero que se puede llegar a un equilibrio para que todos partan de la misma base y se avance hacia un mismo horizonte. No se puede negar que se ha avanzado mucho a nivel de marketing, de visibilidad e hinchada, de jugar en estadios, pero aún resta poder hacer del fútbol femenino un trabajo y ganar como tal, para poder dedicarnos a ello, sin dejar de ver otras opciones -como estudiar-, pero tener esa posibilidad.

Mencionaste la lucha salarial. Desde tu punto de vista como jugadora, ¿cuán importante es la unión de las jugadoras para que este objetivo se cumpla?

Es muy político todo este tema del fútbol y a veces como jugadoras no podemos cruzar ciertas líneas. Cada uno trata de aportar en lo individual en la lucha colectiva. Va de la mano con los objetivos que tengan las jugadoras como lucha femenina, de poder dejar ese granito de arena y aportar. En Argentina, sí pasó que una jugadora hizo un reclamo y a ella se le sumaron más chicas y se pudo comenzar el proceso de profesionalización, pero -lamentablemente- no terminó bien para aquellas que encabezaron este reclamo, por eso hoy en día se toma otra estrategia, que va más por lo que transmite la jugadora individualmente, para mejorar la situación que existe hoy en el fútbol. Somo un colectivo, porque vamos por un mismo objetivo, pero no es que estemos agrupadas formalmente.

El acoso en el deporte también es otro tema por tratar. Desde tu experiencia, ¿cómo afrontar estas situaciones, ya sea que se den en el equipo o fuera de este?

En Argentina se ha llegado a tener muy arraigada la lucha por la compañera. Esto llevó a que haya al menos una mujer en los comandos técnicos, especialmente, en el área médica, algo que vi que también aplican en la ‘U’, donde el equipo médico es femenino, al ser un punto delicado. Gracias a Dios no me ha tocado vivir ninguno de esos casos ni a mí ni de cerca, pero sé que existe y es una realidad, no solo en el fútbol. En el deporte en general esta lucha sigue vigente, porque hay otras disciplinas donde estigmatizan a la figura femenina que lo practica.

Pese a ese panorama, en el mundo se está dando una lucha por la mujer. Y tengo que poner como punto de partida a aquellas que también lo hacen por la compañera. Esto es súper importante, porque aún hay muchas cosas que se tienen que poner en orden, para que se deje de vivir con miedo a la opresión o al abuso, que no solo pasa en Perú. Lamentablemente, las redes sociales también son usadas como armas para atacar y estereotipar, por eso es importante transmitir ese mensaje de empoderamiento y de valores, para cambiar esa imagen, concientizar a las personas y se va logrando, de a pocos. Lo de final en el Monumental fue un mensaje poderoso, pero hay que seguir.

El transmitir tus valores como deportista, puede servir también para que marcas se unan a tu mensaje. Precisamente, la marca Under Armour te eligió para ser su imagen en Perú. ¿Cómo tomas esto?

Pude firmar con Under Armour, que es una marca muy grande a nivel internacional y que tiene planes para también incursionar en el fútbol en nuestro país, como ya lo ha hecho en otros, sobre todo, en Estados Unidos y también en Argentina. Definitivamente, es un sueño tener a una marca deportiva así se grande al costado, es lo que todo deportista va a querer conseguir. Y va de la mano con los valores, porque para mí es muy importante involucrarme, no solo con una marca importante, sino que sostenga los mismos valores que yo y Under Armour lo hace. De hecho, cuando charlamos, entre las cosas que quise hablar fue de los valores.

También sé que, al volverme imagen de esta marca, me podrá ayudar también a motivar y concientizar a las personas sobre el deporte y el apoyo a la mujer. Del lado de ellos, me comentaron la propuesta y el proyecto que tienen en base a la mujer, tanto a nivel global como a nivel de Perú. Precisamente, hace dos semanas tuvimos un challenge con Under Armour, full mujeres haciendo deporte, compartiendo experiencias, donde también lanzaron una línea de ropa exclusiva para nosotras, para que podamos seguir esforzándonos en el deporte que hagamos. Y se vienen más eventos, para seguir empoderando a la mujer.





