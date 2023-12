El presente de Renato Tapia en Celta de Vigo es una montaña rusa de emociones. Y es que, hace unas semanas, el mediocampista de la Selección Peruana estaba prácticamente ‘borrado’ del primer equipo, debido a la intensa competencia que existía en su lugar. Sin embargo, con el paso de los días, fue ganándose un lugar en el plantel principal de Rafael Benítez, quien dio detalles de la charla que tuvieron con relación a su momento en el cuadro español.

“Renato entra en el equipo y nos da características distintas a sus compañeros, es evidente. Me senté con él en mi despacho y le dije ‘mira, estamos buscando otro jugador, mientras tanto sigue trabajando’. Lógicamente él no está en la lista como si fuese el primero, segundo, tercero, sino que hay otros compañeros que estamos viendo cómo evolucionan”, sostuvo el entrenador en las plataformas del club.

A pesar de ello, Benítez destacó la perseverancia de Renato Tapia, quien no solo ha demostrado querer jugar en Celta de Vigo, sino también en la Selección Peruana, factor que benefició su juego y que, hoy en día, lo devolvió al equipo titular del cuadro que milita en LaLiga.

“Aun así, él sigue compitiendo, va con la selección de Perú y compite. Ahora que tiene más posibilidades, nos está dando algo que nos estaba faltando en el equipo”, agregó el experimentado director técnico español sobre el presente del mediocampista del combinado nacional.

Eso sí, el estratega español expresó que su elenco deberán modificar muchos factores. “Ahora estamos no encajando goles, consiguiendo empates y esa victoria (ante Granada), no significa que esté satisfecho, que diga ‘uy que bien, es una maravilla, estamos fenomenal, no’. Estamos consiguiendo resultados que antes no conseguíamos, pero debemos mejorar el juego, la intensidad y dándole equilibrio al equipo”.

La temporada de Tapia con Celta

Renato Tapia no empezó la temporada como esperaba con Celta de Vigo. Los primeros dos partidos estuvo de suplente y sin sumar minutos. Para la fecha 3 llegó a estar presente en los 13′ finales del compromiso ante el Real Madrid (actual puntero de la tabla). Tras ello, el jugador de la Selección Peruana estuvo en tres partidos más desde el banquillo, hasta volver a la titularidad. En total, el mediocampista de la bicolor lleva nueve partidos por LaLiga (de 17 posibles), acumulando un total de 466 minutos. También disputó dos partidos por la Copa del Rey frente a Turégano CF y Sestao River. En ambos encuentros, los ‘Celtistas’ se llevaron la victoria.





