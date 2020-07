¿Cómo no conocer a Miguel Rebosio? No pasaba de los 1.80 metros, pero se agrandaba en la zaga y no había delantero que le haga temblar las piernas. Tanto así que jugó cuatro años con el Zaragoza de la liga española y se midió ante los ‘galácticos’ del momento: Ronaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Denilson, entre otros, sintieron sus ‘caricias’. ‘Chalaco’ de nacimiento, el ‘Conejo’ nos contó más de una divertida historia en Deporcast.

¿Chalaco 100%?

En realidad nací en Jesús María, pero horas más tarde me llevaron al Callao y ahí me crié (risas).

¿Cuál es tu barrio?

Yo soy de la cuadra 10 de Miroquesada. La paralela a Lazareto, el barrio de ‘Puchungo’ Yañez.

¿Siempre central desde niño?

Fui volante, me gustaba tener mucho contacto con el balón. Sabía y sé con la pelota. Jugué en una sub 17 de volante por derecha. En Cristal, en menores, es donde me dicen “vaya para atrás”.

¿Quién tuvo ese ‘ojo’?

En un viaje a Colombia, el ‘profe’ Alberto Gallardo me pone de lateral por derecha. En ese mismo torneo, un día no hubo defensas y el ‘profe’ me dice “párate de central” y encanté a todos (risas).

La mayoría de centrales son de 1.80 metros para arriba, ¿nunca tuviste problemas por la talla?

A falta de tamaño, lo compensaba con la intuición, el anticipo, la rapidez. Jugar de volante me ayudó mucho.

En 1996 llegas a Cristal, donde despega tu carrera, ¿qué recuerdos del subcampeonato de la Copa Libertadores del 1997?

De los mejores equipos en los que jugué. Y llegar a la final de esa Libertadores es de lo mejor que me pasó en mi carrera. Hubiera sido algo ‘redondo’ si ganábamos el título.

¿Por qué no jugaste la final en Belo Horizonte?

Yo jugué infiltrado la primera final en Lima y, luego de ese partido, se me inflamó el pie. Ya no pude llegar a Belo Horizonte, pese a que me esperaron. Pero sí viajé y estuvo con el equipo.

Aún duele el gol que se falló Julinho ante Dida…

Hasta ahora lo jodo (risas).

¿Le dijeron algo tras el partido aquella noche?

No era momento. Estábamos con las revoluciones a mil, aparte había tristeza por no ganar el título. Pero nada que reprocharle a Julinho, hay que estar en sus zapatos. Lastimosamente, en esa final, los dos errores le sucedieron a dos ídolos celestes: el ‘viejo’ Balerio y Julinho.

¿Cómo se da tu llegada al Zaragoza de España?

Antes se sabían de los jugadores por contactos, revistas, no era como ahora que solo haces un ‘click’. Se dio porque ya me habían visto jugar en la selección, se interesaron en mí. Pero ojo que no iba ir a España en un principio.

Entonces…

Un día me llamó mi agente y me dice que hay una oferta del Saint Étienne, donde ahora juega Miguel Trauco. En la tarde me dice que hay otra del Zaragoza. Al toque me aseguré porque era la mejor liga del mundo. Pero el ‘profe’ Maturana, quien es conocido en España, también ayudó.

¿Cómo?

En la Copa de Oro del 2000, ‘Pacho’ siempre me había utilizado de central, pero en un duelo me puso de lateral derecho. Terminó el partido y le digo, ¿por qué hizo eso?

¿Qué te dijo?

Que la gente del Zaragoza estuvo en la tribuna y quería verme de lateral. Llego al hotel y me llaman los españoles y me preguntaron que si podía jugar en esa zona. Hasta de ‘9′ les dije (risas).

Miguel Rebosio jugó en el Zaragoza de España. (Difusión)

Coincidiste en España con los ‘galácticos’ del Madrid, lánzate una anécdota…

Tengo una con Zinedine Zidane. En un partido liguero, me sale a marcar y mi única opción era meterle una ‘huacha’ para salir de la presión y se la hago. El ‘Conejo’ estaba agrandado, y me volvió a salir al frente, pero me dijo “otro caño ya no” (risas). También tengo otra de Denilson.

Suéltala…

En esa época llegó como el fichaje más caro de la historia del Betis. Denilson hacía a la perfección la famosa ‘bicicleta’, pero yo lo conocía de la Copa América del 97. Y mi técnico me dice ten cuidado porque te hará la ‘bicicleta’ y, dicho y hecho, me la hizo y quedé como una ‘tortilla’.

¿Ya estabas ‘palteado’?

Recuerdo que el ‘Toro’ Acuña me metía mis ‘ajos y cebollas’. Luego, me la volvió a hacer. Ya en la tercera lo ‘ajusté’, le rompí la cadena a esa bicicleta (risas).

Se dice que el ‘chalaco’ es bailarín y nunca afloja para los puños, ¿te has fajado alguna vez con algún compañero?

Fuera de las canchas no, pero dentro sí. Lo que más recuerdo fue con el mexicano Jared Borgetti, en un amistoso con la selección.

Ahí se armó una ‘broncaza’…

Pasa que Borgetti no quería ni que lo toque, vamos a una pelota arriba y se la ‘dejo’ y me quiere agarrar en el piso. Me decía ‘chinga tu madre’ y yo ‘calla conch…..’ (risas). Luego, vienen dos mexicanos y se ‘agarran’ con Jhon Galliquio y Claudio Pizarro. Siguió hasta al túnel.

¿Qué pasó ahí?

Yo me quedó con ‘Ñol’ Solano en la cancha. Pero Claudio fue a buscar al mexicano que le pegó, y ahí se metió el ‘Loco’ Delgado, ya fueron todos (risas). También hubo su ‘recutecu’.

Cuenta detalles de la ‘gomeada’ del ‘Loco’ Delgado al ‘Cóndor’ Mendoza…

Lo que pasa es que Jefferson Farfán era recontra ‘cargoso’. Él le encendió la ‘chispa’ al ‘Cóndor’, porque Erick le atajaba todo en los ‘entrenos’. Yo traté de calmas las aguas, pero no pude evitar que le metan su ‘goma’ al ‘Cóndor’ (risas).

¿Quién es tu ‘causa’ en el fútbol?

Tengo dos. El ‘Cuto’ Guadalupe y ‘Puchungo’ Yañez.

¿El delantero más difícil que enfrentaste en el fútbol peruano?

Sin duda, Waldir Sáenz. Salía por ambos lados, muy habilidoso. Y además era goleador.

¿Tu mejor recuerdo en la ‘pelotita’?

El título de la Copa del Rey con Zaragoza en 2001 y el subcampeonato de la Copa Libertadores con Cristal del 1997.

¿Ahora a qué se dedica el ‘Conejo’?

Estoy enfocado en la formación de menores, en el Gobierno Regional del Callao. Junto al ‘Cuto’, ‘Puchungo’, ‘Caramelo’ Zegarra, la ‘Foca’ Farfán, Roberto Valenzuela, entre otros.

Gracias ‘Conejo’ por tu siempre buena onda…

No, gracias a Depor por esta divertida entrevista.

Miguel Rebosio defendió la camiseta de la selección peruana. (Difusión)