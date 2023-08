Colectivo Down Perú anunció el inicio del Torneo Clausura de la Liga Futsal T21 - Síndrome de Down, evento deportivo que comenzará el sábado 19 de agosto a las 9:00 a.m. y tendrá lugar en el emblemático Coliseo de la Videna FPF gracias al apoyo de la Federación Peruana de Fútbol.

Los cuatro primeros partidos a disputar serán: Striker 21FC vs. La Molina FC, Alianza Lima vs. Capacitados, Cienciano vs. Copa Azul, Empate FC vs Edde Cuellar FC, dencansa el equipo de la USMP. La segunda etapa del año 2023 de este torneo inclusivo contará con la participación de 115 deportistas con síndrome de Down de 9 clubes, a los que se suma El Club Deportivo de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) como nuevo integrante de la competición.

Este paso significativo fortalece aún más el compromiso por promover la inclusión y el desarrollo a través del deporte de jóvenes con síndrome de Down. Destacando el alcance internacional de la Liga Futsal T21, es importante mencionar que 3 equipos de esta liga tendrán la oportunidad de competir en la Copa Libertadores de Futsal Down.

Este prestigioso torneo se llevará a cabo en Salto, Uruguay, los días 3, 4 y 5 de noviembre. La participación en esta competencia no solo brinda la oportunidad de representar al país, sino que también sirve como preparación para los deportistas que forman parte de la preselección y se están preparando para competir en la Copa América en Brasil.

Colectivo Down Perú reitera su llamado e invitación a la empresa privada para que se sume a este proyecto transformador. El respaldo de la comunidad empresarial es esencial para continuar abriendo espacios de desarrollo y oportunidades para las personas con Síndrome de Down a través del deporte en nuestro país.

La Asociación Colectivo Down Perú se enorgullece de fomentar un entorno donde la inclusión, la diversidad y el espíritu deportivo se unen para construir un futuro más inclusivo y prometedor.