Sporting Cristal vs. Atlético Nacional se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la serie oro en la Copa Mitad del Mundo. El encuentro será este domingo 10:00 a.m. (hora peruana) desde el Complejo Independiente del Valle. El torneo de categoría Sub-18 definirá a su campeón este fin de semana. Los celestes llegan tras vencer por 4-3 a Fluminense en un vibrante partido, mientras que Atlético Nacional se impuso por 3-1 ante Independiente Juniors en la semifinal. Además, el ganador romperá la hegemonía de Independiente del Valle, equipo que ganó el certamen desde su creación en 2017. La transmisión estará disponible por la señal de DIRECTV (DSPORTS), DGO y también el canal de Youtube de IDV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Las declaraciones de Guillermo Farré como DT de Sporting Cristal. (Video: X)