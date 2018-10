Marcos López, el reemplazo ideal de Edison Flores en la Selección Peruana [OPINIÓN]

Una pieza de recambio para Gareca no solo pasa por rendimiento en el campeonato local, sino también por sus movimientos tácticos en una posición establecida dentro del campo de juego. En la opinión pública se postulan algunos nombres para la nómina del seleccionador peruano, pero para el caso de ‘Oreja’ Flores, el reemplazo ideal es clarísimo: Marcos López.



Para los que – quizás - se sorprenden leyendo su nombre, habría que preguntarse, ¿por qué no? El extremo de Cristal , de solo 18 años (a tres días de cumplir 19), cumple con el ida y vuelta durante los 90 minutos, colabora con la marca con el lateral izquierdo (Céspedes), su velocidad y regate hacen de él alguien de peligro en el otra área y posee una técnica propia para un futbolista dentro de una nómina de una Selección Mayor. Solo López tiene similitudes al juego de Flores.



En el fútbol peruano, en donde han emergido él y Jairo Concha de la San Martín en los últimos meses, Marcos López se convierte en una posible solución para el ‘Tigre’ en puestos en donde continúa en prueba en los partidos amistosos FIFA. López compite para ser el jugador relevación del Descentralizado, se ha ganado la titularidad para Mario Salas y – más allá del Campeonato Sudamericano Sub 20 – su termómetro será cuando se juegue la Copa Libertadores.



Con el cambio de formato del torneo continental, el jugador se garantiza como mínimo seis partidos de gran roce internacional para proyectarse como candidato a un lugar de la plantilla de la Copa América 2019. Que sea así, necesitamos más jóvenes valores como él.



En Cristal, Marcos López ha jugado 17 partidos y ha marcado dos goles, uno como lateral izquierdo, un puesto que puede que funcione cuando Salas tenga que cubrir algún hueco porque del extremo no lo saca nadie en la actualidad. Y lo recalco, tiene solo 18 años.



A Marcos López le bastaron 24 minutos para ser el futbolista más joven en la 'Era Gareca' con 18 años. (Foto: Getty Images) A Marcos López le bastaron 24 minutos para ser el futbolista más joven en la 'Era Gareca' con 18 años. (Foto: Getty Images)