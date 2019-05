Giancarlo Carmona: “Jorge Pautasso no debió abandonar al equipo”

Fuerte y claro. El defensa de Melgar , Giancarlo Carmona, habló sobre la renuncia de Jorge Pautasso al cuadro rojinegro, tras la derrota ante U. Católica de Ecuador, por el duelo de ida de la Copa Sudamericana.

“El 'profe' nos citó, nos comunicó su decisión porque él creía que no estábamos en la misma idea y decidió irse. Yo, como jugador experimentado, no estoy de acuerdo para nada, no me gustó la actitud del profesor, pero respeto su idea. Pienso que en una situación así no se tiene que abandonar al equipo” criticó Carmona.

No obstante, no apartó la responsabilidad del equipo, ante el vergonzoso resultado que tuvieron y aseguró que “el equipo estuvo irreconocible, más que nada por las expectativas que se tenía, porque veníamos haciendo una participación bastante buena en Copa”.

► No va más: Pautasso renunció al cargo tras la goleada en Copa Sudamericana

Como se recuerda, Pautasso, a su llegada al aeropuerto, hizo un mea culpa sobre el resultado en Quito, hecho que habría motivado su salida. “El único responsable soy yo. Es una decisión definitiva donde creo que me tengo que alejar de Melgar”, afirmó.

Melgar se enfrenta a Sporting Cristal para la jornada 15 del Apertura. Para este partido, así como para el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana, Marco Valencia, encargado de una de las categorías de menores, asumirá la dirección técnica interinamente.

Claudio Vivas habló de las bajas de Sporting Cristal para enfrentar a Melgar. (Video: Bruno Triviño)

