En vivo, Amistosos Internacionales 2019: día, horarios y canales para ver todos los partidos de la semana

Amistoso Internacional FIFA | Fecha FIFA | Este jueves 10 de octubre contiúan los partidos amistosos internacionales en diferentes partes del mundo para llegar en óptimas condiciones a sus respectivos torneos internacionales, tales como la Eurocopa 2020, Eliminatorias Catar 2022, Liga de Naciones. Te presentamos una guía competa que muestra horarios y canales para ver fútbol en vivo y en directo de manera segura y legal.

Este jueves Brasil vs. Senegal abrieron los partidos amistosos y empataron 1-1 en Singapur. Con la presencia de Neymar, el equipo comandado por Tite no pudo mostrarse como favorito y tuvo muchas complicaciones ante los africanos, que supieron frenar las líneas de ataque y tuvieron a un Saio Mané que trajo muchos problemas en el área rival.



La selección de Senegal, comandada por un inmenso Sadio Mané , consiguió este jueves un meritorio empate 1-1 ante una Brasil más preocupada en agradar a Neymar , por su partido número 100 con la absoluta, que en jugar como el equipo que levantó la última Copa América.

El equipo dirigido por Tite continúa sin conocer la victoria desde que ganó la Copa América en julio, y ya van tres partidos. En setiembre empató con Colombia (2-2) y perdió contra Perú (0-1), su rival en la final de la Copa América, que se perdió Neymar por lesión, y hoy volvió a tropezar con Senegal.



La selección de Brasil no pudo imponerse ante Senegal en Singapur. En la próxima Fecha FIFA juegan contra Nigeria el domingo 13 de octubre.

PERÚ Y URUGUAY, EN MONTEVIDEO Y LIMA, POR FECHA FIFA 2019

Carlos Cáceda se lució con un triple atajada en los entrenamientos previos al Perú vs. Uruguay. (Video: José Luis Saldaña)

Uno de los partidos que se ha vuelto una rivalidad interesante y que no tiene favoritos es el Perú vs. Uruguay en el Centenario de Montevideo. Tras el buen nivel mostrado en la Copa América y la sorpresiva victoria ante Brasil, la selección peruana enfrenta a los charrúas este viernes 11 de octubre y el 15 del mismo mes en el estadio Nacional.

Luego de tres días de concentración en Ezeiza, Argentina, el equipo comandado por Ricardo Gareca arribó a Montevideo para continuar la concentración y visitar a Uruguay en un partido amistoso FIFA con altas probabilidades de ser la atracción de la noche.

Perú viene de ganar 1-0 a Brasil en su último amistoso internacional. El 11 y 15 de octubre enfrenta a Uruguay en partidos de ida y vuelta. Perú viene de ganar 1-0 a Brasil en su último amistoso internacional. El 11 y 15 de octubre enfrenta a Uruguay en partidos de ida y vuelta. AFP

La selección uruguaya tuvo su segunda jornada de entrenamientos este martes para dos choques amistosos contra Perú, con bajas sustanciales en la delantera.



Veinte jugadores hicieron fútbol en corto y luego un partido en media cancha en el Complejo Celeste, centro de entrenamiento de las selecciones uruguayas en las afueras de Montevideo, de cara a los partidos contra Perú el 11 y el 15 de octubre en la capital uruguaya y en Lima, respectivamente.

Federico Valverde, volante del Real Madrid, sostuvo que espera de los choques contra los incas son "un poco más de lo mismo que en la Copa América, un rival muy duro, que algunos países lo subestiman". Pero "sabemos del proceso que tiene hoy Perú" y es un "gran rival para seguir creciendo", añadió.



Sobre la victoria peruana en penales en cuartos de final de la Copa América 2019, Valverde sostuvo que "sacando los goles que nos anularon, Perú hizo méritos para clasificar. Llegaron a la final, algo tienen, lo han demostrado en estos años" y hay que "aplaudirlos por lo que han hecho".

GUÍA COMPLETA DE PARTIDOS AMISTOSOS FECHA FIFA DE LA SEMANA

Miércoles 09 de octubre

Alemania 2-2 Argentina | TyC Sports



Jueves 10 de octubre



Brasil 1-1 Senegal | SporTV

13:45 | Serbia vs. Paraguay | La Tele Paraguay



Viernes 11 de octubre



13:00 | Marruecos vs. Libia | beIN Sports

17:00 | Venezuela vs. Bolivia | TLT Venezuela, Bolivia TV

18:00 | Uruguay vs. Perú | Movistar Deportes



Sábado 12 de octubre

11:00 | Colombia vs. Chile | Caracol TV

12:00 | Túnez vs. Camerún | Sin confirmar



Domingo 13 de octubre

7:00 | Brasil vs. Nigeria | SporTV, Globo Esporte

8:00 | Sudáfrica vs. Malí | Sin confirmar

8:00 | Kenia vs. Mozambique | Sin confirmar

9:00 | Ecuador vs. Argentina Sub 23 | TyC Sports

12:00 | Costa de Marfil vs. Congo | Sin cofirmar

13:45 | Eslovaquia vs. Paraguay | DAZN, SportKlub