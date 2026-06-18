Perú tendrá su segunda presencial oficial en el Mundial 2026, luego de que la FIFA confirmara a los jueces nacionales Kevin Ortega y Michael Orué en la terna arbitral del próximo choque entre las selecciones de Egipto y Nueva Zelanda, por la segunda fecha del Grupo G de la competición internacional. Este partido se jugará el próximo domingo 21 de junio a las 8:00 p.m. (hora peruana).
El árbitro central será el árabe Omar AlAli, quien será asistido por su compatriota Mohamed AlHammadi y el qatarí Taleb Almarri. Ortega será el cuarto árbitro, mientras que Orué será el asistente suplente, presto para cualquier eventualidad en el BC Place de Vancouver.
Cabe mencionar que ambos jueces peruanos tuvieron la misma responsabilidad en la jornada inicial del Grupo D en la victoria 2-0 de Australia sobre Turquía.
Tanto Ortega como Orué estuvieron presentes en el último Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, fueron designados junto al árbitro asistente peruano Jesús Sánchez, quien no ingresó en la nueva designación para este torneo.
En el caso de Ortega, si bien ha tenido incluso alguna sanción por un polémico fallo arbitral, tiene una excelente consideración por parte de Conmebol y FIFA, por lo que ha sido considerado en las competencias de mayor jerarquía en los últimos años.
Hasta el momento no se han evidenciado errores arbitrales escandalosos durante la primera fecha del torneo y se han implementado una serie de nuevas disposiciones para agilizar el juego, aunque también se ha determinado dos pausas para hidratación por cada encuentro.
Árbitros de Conmebol para el Mundial
Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina); Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil); Cristian Garay (Chile); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).
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